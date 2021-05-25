***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
25.05.2021 11:19
***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MPARK
Açıklamalar MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Sancak İnşaat Turizm Nak. ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937664
BIST
15:351.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,07
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.447
15:358,4234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0344
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4252
En Düşük
8,3771
15:3510,3294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0786
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3339
En Düşük
10,2454
15:35509,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,49
|Açılış
|: 509,85
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:35
|SAYAS
|30,80
|57.704.147
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|136.983.927
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.707.663
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|961.181
|% 9,93
|
|CANTE
|7,66
|246.350.393
|% 7,89
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.227.880
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.652.780
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|56.223.201
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.465.596
|% -9,88
|
|GARAN
|8,14
|1.153.478.306
|% 0,74
|
|KARSN
|5,05
|773.031.731
|% 0,20
|
|EREGL
|18,97
|424.991.943
|% -1,35
|
|KRDMD
|8,00
|392.352.176
|% -0,37
|
|THYAO
|13,36
|368.579.183
|% -0,82
|
|KARSN
|5,05
|773.031.731
|% 0,20
|
|GARAN
|8,14
|1.153.478.306
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,97
|223.653.489
|% -0,51
|
|YKBNK
|2,18
|194.227.602
|% 0,93
|
|DOHOL
|3,16
|214.319.405
|% 0,32
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4206
|8,4234
|% 0,41
|
|Euro
|10,3234
|10,3294
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,8868
|11,9464
|% 0,40
|
|Frank
|9,3588
|9,4151
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2384
|2,2496
|% 0,36
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,94
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,23
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.418
|15,00
|
|Tam
|3.351
|3.438
|18,53
|
|Yarım
|1.620
|1.663
|8,96
|
|Çeyrek
|812
|832
|4,48
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,14
|68,14
|-0,25
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:50ULKER
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 21.72 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 956 adet işlem
-
15:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, VAKBN, HALKB
-
15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 77 kaybederek (% -0.14 ) 1, 257
-
15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESCOM, SAYAS, OZRDN, TRILC
-
15:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GSDDE, KUTPO, ETILR, DERHL, METUR