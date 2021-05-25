***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi









***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi )Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayırİlgili Şirketler MPARKAçıklamalar MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Sancak İnşaat Turizm Nak. ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937664BIST