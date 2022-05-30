***MPARK* *LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
30.05.2022 09:06
ayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033193
BIST
11:592.501
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 62,62
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
11:5916,3950
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2039
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
11:5917,6653
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2565
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6653
En Düşük
17,4021
11:59979,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 14,32
|Açılış
|: 979,61
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler11:58
|EGEPO
|9,46
|12.309.878
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.405.323
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|TDGYO
|7,05
|4.486.463
|% -7,24
|
|DAGHL
|27,34
|3.044.456
|% -4,07
|
|AKFGY
|2,63
|133.532.001
|% -4,01
|
|KRTEK
|16,49
|9.075.054
|% -3,62
|
|THYAO
|49,06
|3.642.792.849
|% 8,97
|
|SISE
|20,96
|1.116.148.414
|% 2,75
|
|KARSN
|7,03
|976.930.698
|% 2,33
|
|SAHOL
|20,98
|837.030.431
|% 3,25
|
|EREGL
|33,54
|731.035.613
|% 2,01
|
|KARSN
|7,03
|976.930.698
|% 2,33
|
|DOHOL
|3,90
|373.158.933
|% 2,36
|
|THYAO
|49,06
|3.642.792.849
|% 8,97
|
|EKGYO
|2,62
|186.145.370
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,24
|86.339.432
|% 0,81
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3863
|16,3951
|% 1,26
|
|Euro
|17,6470
|17,6660
|% 1,48
|
|Sterlin
|20,6309
|20,7344
|% 1,18
|
|Frank
|17,0493
|17,1520
|% 1,22
|
|Riyal
|4,3556
|4,3774
|% 1,21
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,76
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,79
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.470
|6.631
|41,46
|
|Yarım
|3.127
|3.207
|20,05
|
|Çeyrek
|1.568
|1.604
|10,03
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,14
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,87
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
-
12:12TAVHL
Yüzde 6.52 oranında artışla 45.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 887, 591 adet işlem
-
12:11PENTA
Yüzde 6.46 oranında artışla 436.50 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 667 adet işlem
-
12:10THYAO
Yüzde 8.88 oranında artışla 49.02 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 359, 880 adet işlem
-
12:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 31 artarak (% 2.62 ) 2, 247
-
12:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, CASA, EGEPO, ALMAD, MZHLD