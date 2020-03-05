***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.03.2020 23:57
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Seçilmesi
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.03.2020 tarihli kararıyla, Denetim Komitesi'nin görüşü ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 2020 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824787
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1161
En Düşük
6,1019
18:056,8729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8748
En Düşük
6,8392
18:05329,22
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 9,03
|Açılış
|: 329,15
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
329,51
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9102
|7,9499
|% 1,46
|
|Frank
|6,4387
|6,4775
|% 1,76
|
|Riyal
|1,6259
|1,6340
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,10
|
|Altın Gr.
|329
|329
|8,96
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|50,09
|50,09
|0,06
|