***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2022 16:28
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.04.2022 tarihli kararıyla, Denetim Komitesi'nin görüşü ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimiz'in 2022 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015062
BIST
16:162.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 18,24
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
16:1614,6922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0206
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
16:1616,2333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0167
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
16:16909,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,28
|Açılış
|: 909,45
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
908,37
BIST En Aktif Hisseler16:14
|ULUSE
|124,60
|4.178.586
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|130.626.852
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,82
|435.769.976
|% 9,14
|
|KARSN
|5,94
|1.161.350.149
|% 8,00
|
|ASUZU
|80,65
|172.932.222
|% 7,82
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|344,90
|79.278.078
|% -7,98
|
|ITTFH
|1,36
|50.949.023
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,12
|26.026.195
|% -6,02
|
|ETILR
|9,01
|4.766.820
|% -4,56
|
|GARAN
|12,50
|4.723.607.613
|% 2,46
|
|THYAO
|32,76
|2.668.116.377
|% 1,55
|
|PETKM
|9,43
|2.195.904.401
|% 4,43
|
|TUPRS
|227,80
|1.863.129.327
|% 6,25
|
|KRDMD
|15,45
|1.791.205.299
|% 0,98
|
|GARAN
|12,50
|4.723.607.613
|% 2,46
|
|PETKM
|9,43
|2.195.904.401
|% 4,43
|
|AKBNK
|7,32
|1.651.337.711
|% 0,83
|
|YKBNK
|4,12
|897.592.933
|% 0,98
|
|ODAS
|1,74
|363.923.669
|% 2,96
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6849
|14,6950
|% 0,16
|
|Euro
|16,2275
|16,2342
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,2159
|19,3123
|% -0,03
|
|Frank
|15,8161
|15,9114
|% -0,10
|
|Riyal
|3,9052
|3,9248
|% 0,18
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-13,03
|
|Altın Gr.
|910
|911
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|6.029
|6.120
|-39,00
|
|Tam
|5.996
|6.145
|-41,12
|
|Yarım
|2.898
|2.973
|-19,89
|
|Çeyrek
|1.454
|1.486
|-9,94
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,10
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,80
|