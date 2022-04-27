***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.04.2022 15:03
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024226
BIST
14:582.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,86
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
14:5814,8248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0262
|Açılış
|: 14,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8262
En Düşük
14,7775
14:5815,6979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0487
|Açılış
|: 15,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6766
14:58905,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,39
|Açılış
|: 905,97
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler14:55
|UFUK
|25,96
|1.449.632
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|54.659.729
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.890.483
|% 9,96
|
|OTTO
|37,26
|1.787.976
|% 9,91
|
|BAKAB
|23,12
|24.463.530
|% 9,37
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.052.248
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|66.036.955
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,26
|59.231.178
|% -7,28
|
|KLSYN
|2,11
|62.848.369
|% -5,80
|
|THYAO
|39,16
|2.704.340.507
|% 0,15
|
|KRDMD
|14,81
|1.642.320.191
|% 1,09
|
|EREGL
|33,42
|1.374.686.763
|% 1,03
|
|SISE
|17,47
|1.254.569.891
|% -0,80
|
|YKBNK
|4,92
|1.167.452.406
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,60
|714.679.366
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|1.167.452.406
|% -0,40
|
|ODAS
|2,37
|382.835.347
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,81
|1.642.320.191
|% 1,09
|
|TSKB
|1,83
|194.194.957
|% -4,19
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8164
|14,8248
|% 0,18
|
|Euro
|15,6831
|15,6912
|% -0,35
|
|Sterlin
|18,5814
|18,6746
|% 0,18
|
|Frank
|15,2836
|15,3757
|% -0,17
|
|Riyal
|3,9393
|3,9590
|% 0,17
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|-3,63
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|6.028
|6.120
|-16,00
|
|Tam
|5.991
|6.140
|-27,71
|
|Yarım
|2.896
|2.970
|-13,41
|
|Çeyrek
|1.452
|1.485
|-6,70
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,64
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,27
|