***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.04.2023 13:35
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi)'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141128
BIST
15:424.783
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -108,04
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.781
15:4219,4279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0029
|Açılış
|: 20,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
15:4221,4744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1619
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
15:421.247,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.247,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.243,82
BIST En Aktif Hisseler15:40
|IHAAS
|173,30
|32.380.902
|% 9,96
|
|MIPAZ
|8,11
|28.937.223
|% 9,89
|
|BURCE
|78,25
|108.415.466
|% 9,44
|
|BURVA
|37,94
|60.094.820
|% 8,59
|
|CMBTN
|580,00
|105.011.746
|% 7,83
|
|PSDTC
|31,12
|10.733.007
|% -16,34
|
|PSDTC
|31,12
|10.733.007
|% -16,34
|
|PSDTC
|31,12
|10.733.007
|% -16,34
|
|PSDTC
|31,12
|10.733.007
|% -16,34
|
|IMASM
|33,80
|177.835.929
|% -9,96
|
|THYAO
|130,30
|2.537.033.298
|% -2,54
|
|KOPOL
|43,48
|2.016.991.192
|% -1,94
|
|EREGL
|33,28
|1.799.124.312
|% -2,58
|
|KOZAL
|20,26
|1.370.763.435
|% -3,71
|
|ASTOR
|49,18
|1.358.686.926
|% 0,53
|
|EKGYO
|6,29
|499.036.220
|% -2,02
|
|ISCTR
|11,28
|838.805.484
|% -1,31
|
|YKBNK
|9,82
|668.755.809
|% -0,81
|
|KOZAL
|20,26
|1.370.763.435
|% -3,71
|
|KRDMD
|16,10
|1.074.472.644
|% -5,07
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4218
|19,4258
|% 0,00
|
|Euro
|21,4653
|21,4732
|% 0,75
|
|Sterlin
|24,1436
|24,2647
|% 0,45
|
|Frank
|21,7647
|21,8958
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1623
|5,1882
|% -0,02
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|0,92
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|0,28
|
|Cumhuriyet
|9.026
|9.163
|36,00
|
|Tam
|9.117
|9.289
|0,00
|
|Yarım
|4.450
|4.535
|0,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.285
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,90
|79,90
|-0,69
|