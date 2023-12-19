Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim

19.12.2023 21:43
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim


***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Azaltımı İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Pay İhracını/İptalini Doğuran Durum Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerine uzun vadeli cazip bir yatırım imkanı sunulması kapsamında geri alınmış olan paylar
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2023
Ortaklara Dağıtım Yapılacak mı ? Hayır
Ortakların Paylarından İptal Yapılacak mı? Hayır
Konu Genel Kurul‘da Görüşülecek mi ? Evet
Mevcut Sermaye (TL) 208.037.202
Ulaşılacak Sermaye (TL) 191.012.202

Pay İhracı/İptali Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay Başına Hak Kullanım Bedeli (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMLPC00013 88.229.127
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 119.808.075 0,00000 17.025.000 14,21022

Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)
TOPLAM 208.037.202 0 0 17.025.000 8,18363

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.12.2023 tarihli toplantısında
-Geri alınan payların tekraren borsa işlemine tabii tutulmaması ve fiyat istikrarının korunmaya devam edilmesini teminen, Şirketimiz %8,18'ine tekabül eden geri alınmış 17.025.000,00- TL nominal değerli 17.025.000,00 adet payımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19'uncu maddesinin 9'ncu fıkrası uyarınca, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle, 208.037.202,00- TL olan çıkarılmış sermayenin 191.012.202,00- TL'ye indirilmesine,
- Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunularak karara bağlanmak üzere, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19'uncu maddesinin 11/c fıkrası uyarınca hazırlanan Sermaye Azaltım Raporu'nun kabulüne,
- Geri alım programının daha önce açıklanan esaslar çerçevesinde devamına,
-Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 8'nci maddesinin tadil edilmesine ve bu kapsamda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Esas Sözleşme tadilinin yapılacak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227192


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:597.726
Değişim :  -0,83% |  -64,56
Açılış :  7.784  
Önceki Kapanış :  7.790  
En Düşük
7.643 En Yüksek
7.786
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 81,40 5.195.419 % 10,00  
UFUK 104,50 5.687.494 % 10,00  
SELGD 19,58 4.199.632 % 10,00  
ISYAT 10,36 87.968.640 % 9,98  
LINK 196,20 18.497.236 % 9,98  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 29,0880 29,0926 % 0,12  
Euro 31,9379 31,9499 % 0,61  
Sterlin 36,9289 37,1141 % 0,80  
Frank 33,6464 33,8491 % 0,86  
Riyal 7,7318 7,7706 % 0,12  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,03 24,06 % 0,66  
Platin 960,72 962,69 % 0,66  
Paladyum 1.224,92 1.229,45 % 0,66  
Brent Pet. 79,13 79,13 % 0,66  
Altın Ons 2.038,99 2.039,19 % 0,66  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru