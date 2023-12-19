***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Azaltımı İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırPay İhracını/İptalini Doğuran Durum Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerine uzun vadeli cazip bir yatırım imkanı sunulması kapsamında geri alınmış olan paylarYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2023Ortaklara Dağıtım Yapılacak mı ? HayırOrtakların Paylarından İptal Yapılacak mı? HayırKonu Genel Kurul‘da Görüşülecek mi ? EvetMevcut Sermaye (TL) 208.037.202Ulaşılacak Sermaye (TL) 191.012.202Pay İhracı/İptali BilgileriPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay Başına Hak Kullanım Bedeli (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMLPC00013 88.229.127B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 119.808.075 0,00000 17.025.000 14,21022Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)TOPLAM 208.037.202 0 0 17.025.000 8,18363Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.12.2023 tarihli toplantısında-Geri alınan payların tekraren borsa işlemine tabii tutulmaması ve fiyat istikrarının korunmaya devam edilmesini teminen, Şirketimiz %8,18'ine tekabül eden geri alınmış 17.025.000,00- TL nominal değerli 17.025.000,00 adet payımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19'uncu maddesinin 9'ncu fıkrası uyarınca, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle, 208.037.202,00- TL olan çıkarılmış sermayenin 191.012.202,00- TL'ye indirilmesine,- Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunularak karara bağlanmak üzere, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19'uncu maddesinin 11/c fıkrası uyarınca hazırlanan Sermaye Azaltım Raporu'nun kabulüne,- Geri alım programının daha önce açıklanan esaslar çerçevesinde devamına,-Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 8'nci maddesinin tadil edilmesine ve bu kapsamda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Esas Sözleşme tadilinin yapılacak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227192BIST