***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim
29.12.2023 18:32
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Aazaltımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Pay İhracını/İptalini Doğuran Durum Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerine uzun vadeli cazip bir yatırım imkanı sunulması kapsamında geri alınmış olan paylar
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2023
Ortaklara Dağıtım Yapılacak mı ? Hayır
Ortakların Paylarından İptal Yapılacak mı? Hayır
Konu Genel Kurul‘da Görüşülecek mi ? Evet
Mevcut Sermaye (TL) 208.037.202
Ulaşılacak Sermaye (TL) 191.012.202
Pay İhracı/İptali Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay Başına Hak Kullanım Bedeli (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMLPC00013 88.229.127
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 119.808.075 0,00000 17.025.000 14,21022
Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)
TOPLAM 208.037.202 0 0 17.025.000 8,18363
Para Birimi TRY
SPK Başvuru Tarihi 29.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin %8,18'ine tekabül eden geri alınmış 17.025.000,00- TL nominal değerli 17.025.000,00 adet payımızın, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle, 208.037.202,00- TL olan çıkarılmış sermayenin 191.012.202,00- TL'ye indirilmesi, Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 8'nci maddesinin tadil edilmesi ve bu kapsamda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 29.12.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230817
BIST