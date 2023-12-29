***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Aazaltımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırPay İhracını/İptalini Doğuran Durum Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerine uzun vadeli cazip bir yatırım imkanı sunulması kapsamında geri alınmış olan paylarYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2023Ortaklara Dağıtım Yapılacak mı ? HayırOrtakların Paylarından İptal Yapılacak mı? HayırKonu Genel Kurul‘da Görüşülecek mi ? EvetMevcut Sermaye (TL) 208.037.202Ulaşılacak Sermaye (TL) 191.012.202Pay İhracı/İptali BilgileriPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay Başına Hak Kullanım Bedeli (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMLPC00013 88.229.127B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 119.808.075 0,00000 17.025.000 14,21022Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)TOPLAM 208.037.202 0 0 17.025.000 8,18363Para Birimi TRYSPK Başvuru Tarihi 29.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz sermayesinin %8,18'ine tekabül eden geri alınmış 17.025.000,00- TL nominal değerli 17.025.000,00 adet payımızın, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle, 208.037.202,00- TL olan çıkarılmış sermayenin 191.012.202,00- TL'ye indirilmesi, Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 8'nci maddesinin tadil edilmesi ve bu kapsamda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 29.12.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230817BIST