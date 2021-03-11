***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarMLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait konsolide faaliyet raporu ekte pdf dosyası olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917641BIST