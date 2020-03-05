***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler176.458 39.752 -9.238 10.260 -78.162 -122.772 16.298 88.372 104.670Transferler-122.772 122.772Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.968 -127.651 -129.619 23.971 -105.648Dönem Karı (Zararı)-127.651 -127.651 23.971 -103.680Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)25 -1.968 -1.968 -1.968Sermaye Arttırımı19 31.579 31.579 31.579Kar Payları-11.072 -11.072Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)19 556.162 556.162 556.162Dönem Sonu Bakiyeler208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -200.934 -127.651 474.420 101.271 575.691Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -200.934 -127.651 474.420 101.271 575.691Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.5 -264.848 -264.848 -77.043 -341.891Düzeltmelerden Sonraki Tutar208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -465.782 -127.651 209.572 24.228 233.800Transferler-127.651 127.651Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.100 36.251 24.151 20.003 44.154Dönem Karı (Zararı)36.251 36.251 20.003 56.254Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)25 -12.100 -12.100 -12.100Sermaye Arttırımı19 4.000 4.000Kar Payları-1.501 -1.501Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması30 -2.005 -1.716 -3.721 -38.327 -42.048Dönem Sonu Bakiyeler208.037 556.162 37.747 -23.306 10.260 -595.149 36.251 230.002 8.403 238.405Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI663.285 331.591Dönem Karı (Zararı)56.254 -103.680Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)56.254 -103.680Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler735.440 588.787Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 265.853 191.680Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.832 3.790Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 3.832 3.790Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.973 15.044Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 5.416 7.327Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 4.557 7.717Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler31 -128.695 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler473.825 197.489Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -28.633 -21.008Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7-24 502.458 218.497Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-22.595 47.374Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 -22.595 47.374Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 25.869 -58.718Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler109.536 191.926Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.158 -1.185Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -2.158 -1.185Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 1.387İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-93.123 -129.066Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-90.989 -201.274İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-90.989 -201.274Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.319 -28.856Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.628 156.088İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)45.628 156.088Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.635 22.287İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-59.078 -77.311Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-59.078 -77.311Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları698.571 356.041Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -13.586 -7.460Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler17 -3.045 -5.011Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -19.738 -12.880Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 1.083 901YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-222.825 -305.952Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri-1.610İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-5.979 -11.938Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.564 4.914Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.564 4.914Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-173.215 -281.816Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -160.450 -273.456Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -12.765 -8.360Verilen Nakit Avans ve Borçlar-82.218 -38.157Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar11 -82.218 -38.157Alınan Faiz22 28.633 21.008Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.000 37FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-358.115 -20.167Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 587.741Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 587.741Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 752.473 474.300Kredilerden Nakit Girişleri382.968 405.040İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri369.505 69.260Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -420.363 -745.710Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-233.066 -665.710Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-187.297 -80.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -346.734 -107.507Ödenen Temettüler-1.501 -11.072Ödenen Faiz7 -341.990 -217.919YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)82.345 5.472NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)82.345 5.472DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 223.318 217.846DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 305.663 223.318Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 305.663 223.318Ticari Alacaklar8 990.895 898.593İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.841 3.037İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar988.054 895.556Diğer Alacaklar9 61.001 72.128İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 31.081 50.114İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar29.920 22.014Türev Araçlar29 0 1.479Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar29 0 1.479Stoklar10 90.465 80.201Peşin Ödenmiş Giderler11 234.851 167.186İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 234.851 167.186Diğer Dönen Varlıklar16 39.101 35.688İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 39.101 35.688ARA TOPLAM1.721.976 1.478.593TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.721.976 1.478.593DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.053 1.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.053 1.053Diğer Alacaklar9 2.538 1.150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.538 1.150Maddi Duran Varlıklar12 775.746 836.758Kullanım Hakkı Varlıkları13 235.087 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 551.477 468.131Şerefiye14 40.217 40.217Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 511.260 427.914Peşin Ödenmiş Giderler11 228.723 170.788İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 228.723 170.788Ertelenmiş Vergi Varlığı25 397.886 282.404TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.192.510 1.760.284TOPLAM VARLIKLAR3.914.486 3.238.877KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 391.066 125.195İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 391.066 125.195Banka Kredileri7 139.598 95.935İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 251.468 29.260Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 469.737 330.084İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 469.737 330.084Banka Kredileri7 241.137 169.962Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 185.683 88.407İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 40.000Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 42.917 31.715Ticari Borçlar8 821.164 807.681İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 20.904 33.024İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar800.260 774.657Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 78.708 77.578Diğer Borçlar9 36.377 22.355İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 799 819İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar35.578 21.536Türev Araçlar29 23.450 48.853Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar29 23.450 48.853Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 82.116 63.335İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 82.116 63.335Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 4.654 4.993Kısa Vadeli Karşılıklar31.145 28.756Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 13.703 11.752Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 17.442 17.004ARA TOPLAM1.938.417 1.508.830TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.938.417 1.508.830UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 1.487.880 963.612İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 1.487.880 963.612Banka Kredileri7 859.743 768.774Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 628.137 194.838Diğer Borçlar9 72.726 35.698İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 72.726 35.698Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 2.157 4.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 2.157 4.702Uzun Vadeli Karşılıklar15 20.153 14.609Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 20.153 14.609Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 154.748 135.735TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.737.664 1.154.356TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.676.081 2.663.186ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar230.002 474.420Ödenmiş Sermaye19 208.037 208.037Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 556.162 556.162Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.441 28.546Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.441 28.546Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 37.747 39.752Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.306 -11.206Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 10.260 10.260Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-595.149 -200.934Net Dönem Karı veya Zararı36.251 -127.651Kontrol Gücü Olmayan Paylar8.403 101.271TOPLAM ÖZKAYNAKLAR238.405 575.691TOPLAM KAYNAKLAR3.914.486 3.238.877Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 3.703.598 3.131.559Satışların Maliyeti20 -2.851.756 -2.644.048TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)851.842 487.511BRÜT KAR (ZARAR)851.842 487.511Genel Yönetim Giderleri21 -308.581 -271.030Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 333.469 598.901Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -353.799 -515.112ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)522.931 300.270Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 132.383 1.612Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -1.530 -427FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)653.784 301.455Finansman Giderleri24 -571.661 -463.853SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)82.123 -162.398Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.869 58.718Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -20.052 -14.278Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -5.817 72.996SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)56.254 -103.680DÖNEM KARI (ZARARI)56.254 -103.680Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20.003 23.971Ana Ortaklık Payları36.251 -127.651Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.100 -1.968Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15, 25 -15.125 -2.460Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.025 492Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 3.025 492Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.100 -1.968TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.154 -105.648Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20.003 23.971Ana Ortaklık Payları24.151 -129.619http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824675BIST