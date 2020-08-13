***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
13.08.2020 23:00
iğer Dönen Varlıklar
13 41.712 39.101
ARA TOPLAM
2.049.447 1.721.976
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.049.447 1.721.976
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
1.053 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.053 1.053
Diğer Alacaklar
7 2.624 2.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.624 2.538
Maddi Duran Varlıklar
10 749.188 775.746
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 267.733 235.087
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
678.880 551.477
Şerefiye
40.217 40.217
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 638.663 511.260
Peşin Ödenmiş Giderler
9 230.057 228.723
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 230.057 228.723
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 410.106 397.886
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.339.641 2.192.510
TOPLAM VARLIKLAR
4.389.088 3.914.486
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 334.373 391.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 334.373 391.066
Banka Kredileri
5 82.822 139.598
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 251.551 251.468
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 616.518 469.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 616.518 469.737
Banka Kredileri
5 332.503 241.137
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 223.913 185.683
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 60.102 42.917
Ticari Borçlar
6 804.145 821.164
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 17.015 20.904
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
787.130 800.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 104.937 78.708
Diğer Borçlar
7 72.697 36.377
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 799 799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
71.898 35.578
Türev Araçlar
25 4.495 23.450
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 4.495 23.450
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 143.490 82.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 143.490 82.116
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 4.717 4.654
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.385 31.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 14.979 13.703
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 17.406 17.442
ARA TOPLAM
2.117.757 1.938.417
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.117.757 1.938.417
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.678.359 1.487.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.678.359 1.487.880
Banka Kredileri
5 1.051.694 859.743
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 626.665 628.137
Diğer Borçlar
7 112.089 72.726
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 112.089 72.726
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.067 2.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.067 2.157
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 25.504 20.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 25.504 20.153
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 182.094 154.748
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.999.113 1.737.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.116.870 3.676.081
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
252.068 230.002
Ödenmiş Sermaye
16 208.037 208.037
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 556.162 556.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.017 14.441
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.017 14.441
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 37.747 37.747
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.730 -23.306
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 10.260 10.260
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-558.898 -595.149
Net Dönem Karı veya Zararı
27.490 36.251
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.150 8.403
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
272.218 238.405
TOPLAM KAYNAKLAR
4.389.088 3.914.486
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 1.738.296 1.822.335 759.426 888.968
Satışların Maliyeti
17 -1.350.673 -1.400.551 -600.647 -694.323
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
387.623 421.784 158.779 194.645
BRÜT KAR (ZARAR)
387.623 421.784 158.779 194.645
Genel Yönetim Giderleri
18 -112.696 -143.207 -38.720 -71.691
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 161.072 145.007 78.853 82.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -125.818 -142.481 -58.490 -82.223
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
310.181 281.103 140.422 123.231
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 84.616 1.186 2.154 711
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -104 0 -6 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
394.693 282.289 142.570 123.942
Finansman Giderleri
21 -330.377 -309.679 -164.771 -172.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.316 -27.390 -22.201 -48.680
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.079 2.657 68 13.104
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -8.597 -12.361 -4.464 -5.763
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -16.482 15.018 4.532 18.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.237 -24.733 -22.133 -35.576
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.237 -24.733 -22.133 -35.576
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.747 18.008 743 9.877
Ana Ortaklık Payları
27.490 -42.741 -22.876 -45.453
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.424 -3.461 -5.235 -1.370
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.780 -4.326 -6.544 -1.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.356 865 1.309 342
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.356 865 1.309 342
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.424 -3.461 -5.235 -1.370
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.813 -28.194 -27.368 -36.946
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.747 18.008 743 9.877
Ana Ortaklık Payları
22.066 -46.202 -28.111 -46.823
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868865
BIST