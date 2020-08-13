***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









iğer Dönen Varlıklar13 41.712 39.101ARA TOPLAM2.049.447 1.721.976TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.049.447 1.721.976DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.053 1.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.053 1.053Diğer Alacaklar7 2.624 2.538İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.624 2.538Maddi Duran Varlıklar10 749.188 775.746Kullanım Hakkı Varlıkları11 267.733 235.087Maddi Olmayan Duran Varlıklar678.880 551.477Şerefiye40.217 40.217Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 638.663 511.260Peşin Ödenmiş Giderler9 230.057 228.723İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 230.057 228.723Ertelenmiş Vergi Varlığı22 410.106 397.886TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.339.641 2.192.510TOPLAM VARLIKLAR4.389.088 3.914.486KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 334.373 391.066İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 334.373 391.066Banka Kredileri5 82.822 139.598İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 251.551 251.468Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 616.518 469.737İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 616.518 469.737Banka Kredileri5 332.503 241.137Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 223.913 185.683Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 60.102 42.917Ticari Borçlar6 804.145 821.164İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 17.015 20.904İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar787.130 800.260Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 104.937 78.708Diğer Borçlar7 72.697 36.377İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 799 799İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar71.898 35.578Türev Araçlar25 4.495 23.450Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar25 4.495 23.450Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 143.490 82.116İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 143.490 82.116Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 4.717 4.654Kısa Vadeli Karşılıklar32.385 31.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 14.979 13.703Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 17.406 17.442ARA TOPLAM2.117.757 1.938.417TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.117.757 1.938.417UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.678.359 1.487.880İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 1.678.359 1.487.880Banka Kredileri5 1.051.694 859.743Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 626.665 628.137Diğer Borçlar7 112.089 72.726İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 112.089 72.726Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.067 2.157İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.067 2.157Uzun Vadeli Karşılıklar12 25.504 20.153Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 25.504 20.153Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 182.094 154.748TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.999.113 1.737.664TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.116.870 3.676.081ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar252.068 230.002Ödenmiş Sermaye16 208.037 208.037Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 556.162 556.162Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.017 14.441Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.017 14.441Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 37.747 37.747Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.730 -23.306Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 10.260 10.260Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-558.898 -595.149Net Dönem Karı veya Zararı27.490 36.251Kontrol Gücü Olmayan Paylar20.150 8.403TOPLAM ÖZKAYNAKLAR272.218 238.405TOPLAM KAYNAKLAR4.389.088 3.914.486Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.738.296 1.822.335 759.426 888.968Satışların Maliyeti17 -1.350.673 -1.400.551 -600.647 -694.323TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)387.623 421.784 158.779 194.645BRÜT KAR (ZARAR)387.623 421.784 158.779 194.645Genel Yönetim Giderleri18 -112.696 -143.207 -38.720 -71.691Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 161.072 145.007 78.853 82.500Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -125.818 -142.481 -58.490 -82.223ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)310.181 281.103 140.422 123.231Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 84.616 1.186 2.154 711Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -104 0 -6 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)394.693 282.289 142.570 123.942Finansman Giderleri21 -330.377 -309.679 -164.771 -172.622SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)64.316 -27.390 -22.201 -48.680Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.079 2.657 68 13.104Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -8.597 -12.361 -4.464 -5.763Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -16.482 15.018 4.532 18.867SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39.237 -24.733 -22.133 -35.576DÖNEM KARI (ZARARI)39.237 -24.733 -22.133 -35.576Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.747 18.008 743 9.877Ana Ortaklık Payları27.490 -42.741 -22.876 -45.453Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.424 -3.461 -5.235 -1.370Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.780 -4.326 -6.544 -1.712Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.356 865 1.309 342Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.356 865 1.309 342Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.424 -3.461 -5.235 -1.370TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.813 -28.194 -27.368 -36.946Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.747 18.008 743 9.877Ana Ortaklık Payları22.066 -46.202 -28.111 -46.823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868865BIST