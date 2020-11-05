***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
05.11.2020 20:26
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -200.934 -127.651 474.420 101.271 575.691
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.3 -264.848 -264.848 -77.043 -341.891
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -465.782 -127.651 209.572 24.228 233.800
Transferler
-127.651 127.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.487 -47.075 -52.562 26.946 -25.616
Dönem Karı (Zararı)
-47.075 -47.075 26.946 -20.129
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.487 -5.487 -5.487
Kar Payları
-1.501 -1.501
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 39.752 -16.693 10.260 -593.433 -47.075 157.010 49.673 206.683
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -23.306 10.260 -595.149 36.251 230.002 8.403 238.405
Transferler
36.251 -36.251
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.288 23.230 14.942 28.605 43.547
Dönem Karı (Zararı)
23.230 23.230 28.605 51.835
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.288 -8.288 -8.288
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -31.594 10.260 -558.898 23.230 244.944 37.008 281.952
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
687.957 391.375
Dönem Karı (Zararı)
51.835 -20.129
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
667.645 591.980
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 187.677 197.785
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.022 3.092
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.466 3.092
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
1.556 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.480 6.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.249 5.381
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-769 854
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
26 -81.980 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
313.101 343.820
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -18.394 -23.451
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 331.495 367.271
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21 -35.787 6.375
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -35.787 6.375
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 37.097 -5.267
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
270.843 42.134
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34.808 -2.194
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-34.808 -2.194
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.066 -157.618
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-161.936 -51.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-161.936 -51.704
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.394 -2.947
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
82.857 -73.186
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
82.857 -73.186
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
170.700 14.181
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.293 -43.962
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-83.293 -43.962
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
706.414 414.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.632 -8.422
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -11.978 -15.091
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 1.153 655
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-78.890 -172.448
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -5.979
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.075 3.654
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 37.075 3.654
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-108.406 -123.494
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -93.327 -113.043
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -15.079 -10.451
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-25.953 -70.080
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9 -25.953 -70.080
Alınan Faiz
19 18.394 23.451
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-422.356 -211.559
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
434.918 566.966
Kredilerden Nakit Girişleri
215.127 347.461
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
219.791 219.505
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-399.739 -263.513
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-211.338 -140.556
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-188.401 -122.957
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-231.588 -261.743
Ödenen Temettüler
0 -1.501
Ödenen Faiz
-225.947 -251.768
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.711 7.368
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.711 7.368
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 305.663 223.318
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 492.374 230.686
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 492.374 305.663
Ticari Alacaklar
6 1.115.037 990.895
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 21.845 2.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.093.192 988.054
Diğer Alacaklar
7 94.996 61.001
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 38.274 31.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
56.722 29.920
Türev Araçlar
25 13.429 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 13.429 0
Stoklar
8 111.859 90.465
Peşin Ödenmiş Giderler
9 325.656 234.851
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 325.656 234.851
Diğer Dönen Varlıklar
13 44.565 39.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 44.565 39.101
ARA TOPLAM
2.197.916 1.721.976
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.197.916 1.721.976
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
1.053 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.053 1.053
Diğer Alacaklar
7 2.718 2.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.718 2.538
Maddi Duran Varlıklar
10 754.896 775.746
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 250.169 235.087
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
676.182 551.477
Şerefiye
38.661 40.217
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 637.521 511.260
Peşin Ödenmiş Giderler
9 239.232 228.723
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 239.232 228.723
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 414.981 397.886
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.339.231 2.192.510
TOPLAM VARLIKLAR
4.537.147 3.914.486
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 317.357 391.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 317.357 391.066
Banka Kredileri
5 41.246 139.598
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 276.111 251.468
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 570.686 469.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 570.686 469.737
Banka Kredileri
5 297.991 241.137
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 233.063 185.683
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 39.632 42.917
Ticari Borçlar
6 905.402 821.164
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 14.790 20.904
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
890.612 800.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 116.573 78.708
Diğer Borçlar
7 78.518 36.377
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 799 799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
77.719 35.578
Türev Araçlar
25 1.092 23.450
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 1.092 23.450
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 186.388 82.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 186.388 82.116
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 13.021 4.654
Kısa Vadeli Karşılıklar
35.389 31.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 16.841 13.703
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 18.548 17.442
ARA TOPLAM
2.224.426 1.938.417
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.224.426 1.938.417
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.704.594 1.487.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.704.594 1.487.880
Banka Kredileri
5 1.101.020 859.743
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 603.574 628.137
Diğer Borçlar
7 109.358 72.726
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 109.358 72.726
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.302 2.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.302 2.157
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 27.992 20.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 27.992 20.153
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 186.523 154.748
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.030.769 1.737.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.255.195 3.676.081
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
244.944 230.002
Ödenmiş Sermaye
16 208.037 208.037
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 556.162 556.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.153 14.441
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.153 14.441
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 37.747 37.747
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -31.594 -23.306
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 10.260 10.260
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-558.898 -595.149
Net Dönem Karı veya Zararı
23.230 36.251
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.008 8.403
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
281.952 238.405
TOPLAM KAYNAKLAR
4.537.147 3.914.486
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 2.813.670 2.715.697 1.075.374 893.362
Satışların Maliyeti
17 -2.149.545 -2.098.227 -798.872 -697.676
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
664.125 617.470 276.502 195.686
BRÜT KAR (ZARAR)
664.125 617.470 276.502 195.686
Genel Yönetim Giderleri
18 -180.898 -217.500 -68.202 -74.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 366.084 241.795 205.012 96.788
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -301.619 -260.472 -175.801 -117.991
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
547.692 381.293 237.511 100.190
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 118.506 2.194 33.890 1.008
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -1.718 0 -1.614 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
664.480 383.487 269.787 101.198
Finansman Giderleri
21 -575.548 -408.883 -245.171 -99.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
88.932 -25.396 24.616 1.994
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.097 5.267 -12.018 2.610
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -20.345 -18.511 -11.748 -6.150
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -16.752 23.778 -270 8.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.835 -20.129 12.598 4.604
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.835 -20.129 12.598 4.604
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.605 26.946 16.858 8.938
Ana Ortaklık Payları
23.230 -47.075 -4.260 -4.334
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.288 -5.487 -2.864 -2.026
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.360 -6.859 -3.580 -2.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.072 1.372 716 507
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.072 1.372 716 507
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.288 -5.487 -2.864 -2.026
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.547 -25.616 9.734 2.578
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.605 26.946 16.858 8.938
Ana Ortaklık Payları
14.942 -52.562 -7.124 -6.360
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886469
BIST