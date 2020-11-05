***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -200.934 -127.651 474.420 101.271 575.691Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.3 -264.848 -264.848 -77.043 -341.891Düzeltmelerden Sonraki Tutar208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -465.782 -127.651 209.572 24.228 233.800Transferler-127.651 127.651Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.487 -47.075 -52.562 26.946 -25.616Dönem Karı (Zararı)-47.075 -47.075 26.946 -20.129Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.487 -5.487 -5.487Kar Payları-1.501 -1.501Dönem Sonu Bakiyeler208.037 556.162 39.752 -16.693 10.260 -593.433 -47.075 157.010 49.673 206.683Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler208.037 556.162 37.747 -23.306 10.260 -595.149 36.251 230.002 8.403 238.405Transferler36.251 -36.251Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.288 23.230 14.942 28.605 43.547Dönem Karı (Zararı)23.230 23.230 28.605 51.835Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.288 -8.288 -8.288Dönem Sonu Bakiyeler208.037 556.162 37.747 -31.594 10.260 -558.898 23.230 244.944 37.008 281.952Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI687.957 391.375Dönem Karı (Zararı)51.835 -20.129Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler667.645 591.980Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 187.677 197.785Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.022 3.092Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.466 3.092Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler1.556 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.480 6.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.249 5.381Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-769 854Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler26 -81.980 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler313.101 343.820Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -18.394 -23.451Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 331.495 367.271Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler21 -35.787 6.375Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 -35.787 6.375Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 37.097 -5.267Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler270.843 42.134Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-34.808 -2.194Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-34.808 -2.194İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.066 -157.618Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-161.936 -51.704İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-161.936 -51.704Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-21.394 -2.947Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler82.857 -73.186İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)82.857 -73.186Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler170.700 14.181İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-83.293 -43.962Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-83.293 -43.962Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları706.414 414.233Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-7.632 -8.422Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -11.978 -15.091Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 1.153 655YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-78.890 -172.448İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -5.979Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri37.075 3.654Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 37.075 3.654Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-108.406 -123.494Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -93.327 -113.043Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -15.079 -10.451Verilen Nakit Avans ve Borçlar-25.953 -70.080Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar9 -25.953 -70.080Alınan Faiz19 18.394 23.451FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-422.356 -211.559Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri434.918 566.966Kredilerden Nakit Girişleri215.127 347.461İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri219.791 219.505Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-399.739 -263.513Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-211.338 -140.556İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-188.401 -122.957Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-231.588 -261.743Ödenen Temettüler0 -1.501Ödenen Faiz-225.947 -251.768YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)186.711 7.368NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)186.711 7.368DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 305.663 223.318DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 492.374 230.686Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 492.374 305.663Ticari Alacaklar6 1.115.037 990.895İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 21.845 2.841İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.093.192 988.054Diğer Alacaklar7 94.996 61.001İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 38.274 31.081İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar56.722 29.920Türev Araçlar25 13.429 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar25 13.429 0Stoklar8 111.859 90.465Peşin Ödenmiş Giderler9 325.656 234.851İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 325.656 234.851Diğer Dönen Varlıklar13 44.565 39.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 44.565 39.101ARA TOPLAM2.197.916 1.721.976TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.197.916 1.721.976DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.053 1.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.053 1.053Diğer Alacaklar7 2.718 2.538İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.718 2.538Maddi Duran Varlıklar10 754.896 775.746Kullanım Hakkı Varlıkları11 250.169 235.087Maddi Olmayan Duran Varlıklar676.182 551.477Şerefiye38.661 40.217Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 637.521 511.260Peşin Ödenmiş Giderler9 239.232 228.723İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 239.232 228.723Ertelenmiş Vergi Varlığı22 414.981 397.886TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.339.231 2.192.510TOPLAM VARLIKLAR4.537.147 3.914.486KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 317.357 391.066İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 317.357 391.066Banka Kredileri5 41.246 139.598İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 276.111 251.468Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 570.686 469.737İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 570.686 469.737Banka Kredileri5 297.991 241.137Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 233.063 185.683Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 39.632 42.917Ticari Borçlar6 905.402 821.164İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 14.790 20.904İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar890.612 800.260Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 116.573 78.708Diğer Borçlar7 78.518 36.377İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 799 799İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar77.719 35.578Türev Araçlar25 1.092 23.450Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar25 1.092 23.450Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 186.388 82.116İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 186.388 82.116Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 13.021 4.654Kısa Vadeli Karşılıklar35.389 31.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 16.841 13.703Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 18.548 17.442ARA TOPLAM2.224.426 1.938.417TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.224.426 1.938.417UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.704.594 1.487.880İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 1.704.594 1.487.880Banka Kredileri5 1.101.020 859.743Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 603.574 628.137Diğer Borçlar7 109.358 72.726İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 109.358 72.726Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 2.302 2.157İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 2.302 2.157Uzun Vadeli Karşılıklar12 27.992 20.153Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 27.992 20.153Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 186.523 154.748TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.030.769 1.737.664TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.255.195 3.676.081ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar244.944 230.002Ödenmiş Sermaye16 208.037 208.037Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 556.162 556.162Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.153 14.441Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.153 14.441Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 37.747 37.747Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -31.594 -23.306Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 10.260 10.260Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-558.898 -595.149Net Dönem Karı veya Zararı23.230 36.251Kontrol Gücü Olmayan Paylar37.008 8.403TOPLAM ÖZKAYNAKLAR281.952 238.405TOPLAM KAYNAKLAR4.537.147 3.914.486Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 2.813.670 2.715.697 1.075.374 893.362Satışların Maliyeti17 -2.149.545 -2.098.227 -798.872 -697.676TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)664.125 617.470 276.502 195.686BRÜT KAR (ZARAR)664.125 617.470 276.502 195.686Genel Yönetim Giderleri18 -180.898 -217.500 -68.202 -74.293Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 366.084 241.795 205.012 96.788Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -301.619 -260.472 -175.801 -117.991ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)547.692 381.293 237.511 100.190Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 118.506 2.194 33.890 1.008Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -1.718 0 -1.614 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)664.480 383.487 269.787 101.198Finansman Giderleri21 -575.548 -408.883 -245.171 -99.204SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)88.932 -25.396 24.616 1.994Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-37.097 5.267 -12.018 2.610Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -20.345 -18.511 -11.748 -6.150Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -16.752 23.778 -270 8.760SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)51.835 -20.129 12.598 4.604DÖNEM KARI (ZARARI)51.835 -20.129 12.598 4.604Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28.605 26.946 16.858 8.938Ana Ortaklık Payları23.230 -47.075 -4.260 -4.334Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.288 -5.487 -2.864 -2.026Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.360 -6.859 -3.580 -2.533Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.072 1.372 716 507Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi2.072 1.372 716 507Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.288 -5.487 -2.864 -2.026TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.547 -25.616 9.734 2.578Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28.605 26.946 16.858 8.938Ana Ortaklık Payları14.942 -52.562 -7.124 -6.360http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886469BIST