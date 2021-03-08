***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -200.934 -127.651 474.420 101.271 575.691Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.3 -264.848 -264.848 -77.043 -341.891Düzeltmelerden Sonraki Tutar208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -465.782 -127.651 209.572 24.228 233.800Transferler-127.651 127.651Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.100 36.251 24.151 20.003 44.154Dönem Karı (Zararı)36.251 36.251 20.003 56.254Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-12.100 -12.100 -12.100Sermaye Arttırımı4.000 4.000Kar Payları8.403 238.405Transferler36.251 -36.251Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.545 64.930 52.385 58.067 110.452Dönem Karı (Zararı)64.930 64.930 58.067 122.997Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-12.545 -12.545 -12.545Dönem Sonu Bakiyeler208.037 556.162 37.747 -35.851 10.260 -558.898 64.930 282.387 66.470 348.857Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI899.264 663.285Dönem Karı (Zararı)122.997 56.254Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)122.997 56.254Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler876.198 735.440Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 251.823 265.853Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.524 3.832Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 3.968 3.832Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler14 1.556 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.909 9.973Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.939 5.416Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler970 4.557Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler31 -81.980 -128.695Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler415.203 473.825Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -27.412 -28.633Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 442.615 502.458Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-23.450 -22.595Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 -23.450 -22.595Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 62.514 25.869Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler267.802 109.536Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-34.147 -2.158Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-34.147 -2.158İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-67.888 -93.123Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-192.958 -90.989İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-192.958 -90.989Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-23.017 -11.319Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler165.964 45.628İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)165.964 45.628Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler150.231 22.635İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-168.108 -59.078Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-168.108 -59.078Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları931.307 698.571Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-12.179 -13.586Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 -3.045Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -21.065 -19.738Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 1.201 1.083YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-172.374 -222.825Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 -1.610İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -5.979Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri38.236 7.564Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 38.236 7.564Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-166.032 -173.215Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -147.995 -160.450Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -18.037 -12.765Verilen Nakit Avans ve Borçlar-71.990 -82.218Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar11 -71.990 -82.218Alınan Faiz22 27.412 28.633Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 4.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-657.556 -358.115Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri643.434 752.473Kredilerden Nakit Girişleri7 227.234 382.968İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri7 416.200 369.505Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-673.410 -420.363Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -335.009 -233.066Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 -338.401 -187.297Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -329.359 -346.734Ödenen Temettüler0 -1.501Ödenen Faiz-298.221 -341.990YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.334 82.345NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.334 82.345DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 305.663 223.318DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 374.997 305.663Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 374.997 305.663Ticari Alacaklar8 1.155.116 990.895İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 23.654 2.841İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.131.462 988.054Diğer Alacaklar9 84.367 61.001İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 41.059 31.081İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar43.308 29.920Türev Araçlar0 0Stoklar10 113.482 90.465Peşin Ödenmiş Giderler11 414.263 234.851İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 414.263 234.851Diğer Dönen Varlıklar16 43.053 39.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 43.053 39.101ARA TOPLAM2.185.278 1.721.976TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.185.278 1.721.976DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.053 1.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.053 1.053Diğer Alacaklar9 2.740 2.538İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.740 2.538Maddi Duran Varlıklar12 764.245 775.746Kullanım Hakkı Varlıkları13 257.440 235.087Maddi Olmayan Duran Varlıklar676.849 551.477Şerefiye14 38.661 40.217Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 638.188 511.260Peşin Ödenmiş Giderler11 282.714 228.723İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 282.714 228.723Ertelenmiş Vergi Varlığı25 401.531 397.886TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.386.572 2.192.510TOPLAM VARLIKLAR4.571.850 3.914.486KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 363.743 391.066İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 363.743 391.066Banka Kredileri7 41.223 139.598İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 322.520 251.468Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 614.102 469.737İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 614.102 469.737Banka Kredileri7 348.666 241.137Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 221.617 185.683Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 43.819 42.917Ticari Borçlar8 987.130 821.164İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 18.206 20.904İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar968.924 800.260Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 91.379 78.708Diğer Borçlar9 51.684 36.377İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 799 799İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar50.885 35.578Türev Araçlar28 0 23.450Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar28 0 23.450Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 221.497 82.116İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 221.497 82.116Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 17.708 4.654Kısa Vadeli Karşılıklar39.457 31.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 19.090 13.703Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 20.367 17.442ARA TOPLAM2.386.700 1.938.417TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.386.700 1.938.417UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 1.513.752 1.487.880İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 1.513.752 1.487.880Banka Kredileri7 944.203 859.743Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 569.549 628.137Diğer Borçlar106.471 72.726İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 106.471 72.726Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 2.211 2.157İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 2.211 2.157Uzun Vadeli Karşılıklar30.207 20.153Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 30.207 20.153Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 183.652 154.748TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.836.293 1.737.664TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.222.993 3.676.081ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar282.387 230.002Ödenmiş Sermaye19 208.037 208.037Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 556.162 556.162Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.896 14.441Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.896 14.441Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 37.747 37.747Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-35.851 -23.306Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 10.260 10.260Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-558.898 -595.149Net Dönem Karı veya Zararı64.930 36.251Kontrol Gücü Olmayan Paylar66.470 8.403TOPLAM ÖZKAYNAKLAR348.857 238.405TOPLAM KAYNAKLAR4.571.850 3.914.486Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 4.014.679 3.703.598Satışların Maliyeti20 -3.058.183 -2.851.756TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)956.496 851.842BRÜT KAR (ZARAR)956.496 851.842Genel Yönetim Giderleri21 -266.009 -308.581Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 560.562 333.469Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -497.443 -353.799ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)753.606 522.931Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 118.581 132.383Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -2.454 -1.530FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)869.733 653.784Finansman Giderleri24 -684.222 -571.661SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)185.511 82.123Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-62.514 -25.869Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -34.119 -20.052Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -28.395 -5.817SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)122.997 56.254DÖNEM KARI (ZARARI)122.997 56.254Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar58.067 20.003Ana Ortaklık Payları64.930 36.251Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.545 -12.100Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.681 -15.125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.136 3.025Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi3.136 3.025Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.545 -12.100TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)110.452 44.154Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar58.067 20.003Ana Ortaklık Payları52.385 24.151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916414BIST