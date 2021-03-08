***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
08.03.2021 23:13
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -200.934 -127.651 474.420 101.271 575.691
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.3 -264.848 -264.848 -77.043 -341.891
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -465.782 -127.651 209.572 24.228 233.800
Transferler
-127.651 127.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.100 36.251 24.151 20.003 44.154
Dönem Karı (Zararı)
36.251 36.251 20.003 56.254
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.100 -12.100 -12.100
Sermaye Arttırımı
4.000 4.000
Kar Payları
8.403 238.405
Transferler
36.251 -36.251
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.545 64.930 52.385 58.067 110.452
Dönem Karı (Zararı)
64.930 64.930 58.067 122.997
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.545 -12.545 -12.545
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -35.851 10.260 -558.898 64.930 282.387 66.470 348.857
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
899.264 663.285
Dönem Karı (Zararı)
122.997 56.254
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
122.997 56.254
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
876.198 735.440
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 251.823 265.853
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.524 3.832
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.968 3.832
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
14 1.556 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.909 9.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.939 5.416
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
970 4.557
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
31 -81.980 -128.695
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
415.203 473.825
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -27.412 -28.633
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 442.615 502.458
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-23.450 -22.595
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -23.450 -22.595
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 62.514 25.869
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
267.802 109.536
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34.147 -2.158
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-34.147 -2.158
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.888 -93.123
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-192.958 -90.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-192.958 -90.989
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.017 -11.319
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
165.964 45.628
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
165.964 45.628
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
150.231 22.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-168.108 -59.078
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-168.108 -59.078
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
931.307 698.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-12.179 -13.586
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -3.045
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -21.065 -19.738
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 1.201 1.083
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-172.374 -222.825
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 -1.610
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -5.979
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.236 7.564
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 38.236 7.564
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-166.032 -173.215
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -147.995 -160.450
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -18.037 -12.765
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-71.990 -82.218
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
11 -71.990 -82.218
Alınan Faiz
22 27.412 28.633
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 4.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-657.556 -358.115
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
643.434 752.473
Kredilerden Nakit Girişleri
7 227.234 382.968
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
7 416.200 369.505
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-673.410 -420.363
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -335.009 -233.066
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -338.401 -187.297
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -329.359 -346.734
Ödenen Temettüler
0 -1.501
Ödenen Faiz
-298.221 -341.990
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.334 82.345
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.334 82.345
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 305.663 223.318
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 374.997 305.663
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 374.997 305.663
Ticari Alacaklar
8 1.155.116 990.895
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 23.654 2.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.131.462 988.054
Diğer Alacaklar
9 84.367 61.001
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 41.059 31.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
43.308 29.920
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 113.482 90.465
Peşin Ödenmiş Giderler
11 414.263 234.851
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 414.263 234.851
Diğer Dönen Varlıklar
16 43.053 39.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 43.053 39.101
ARA TOPLAM
2.185.278 1.721.976
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.185.278 1.721.976
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
1.053 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.053 1.053
Diğer Alacaklar
9 2.740 2.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.740 2.538
Maddi Duran Varlıklar
12 764.245 775.746
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 257.440 235.087
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
676.849 551.477
Şerefiye
14 38.661 40.217
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 638.188 511.260
Peşin Ödenmiş Giderler
11 282.714 228.723
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 282.714 228.723
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 401.531 397.886
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.386.572 2.192.510
TOPLAM VARLIKLAR
4.571.850 3.914.486
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 363.743 391.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 363.743 391.066
Banka Kredileri
7 41.223 139.598
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 322.520 251.468
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 614.102 469.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 614.102 469.737
Banka Kredileri
7 348.666 241.137
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 221.617 185.683
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 43.819 42.917
Ticari Borçlar
8 987.130 821.164
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 18.206 20.904
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
968.924 800.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 91.379 78.708
Diğer Borçlar
9 51.684 36.377
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 799 799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
50.885 35.578
Türev Araçlar
28 0 23.450
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 0 23.450
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 221.497 82.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 221.497 82.116
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 17.708 4.654
Kısa Vadeli Karşılıklar
39.457 31.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 19.090 13.703
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 20.367 17.442
ARA TOPLAM
2.386.700 1.938.417
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.386.700 1.938.417
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.513.752 1.487.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.513.752 1.487.880
Banka Kredileri
7 944.203 859.743
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 569.549 628.137
Diğer Borçlar
106.471 72.726
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 106.471 72.726
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.211 2.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.211 2.157
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.207 20.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 30.207 20.153
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 183.652 154.748
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.836.293 1.737.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.222.993 3.676.081
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
282.387 230.002
Ödenmiş Sermaye
19 208.037 208.037
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 556.162 556.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.896 14.441
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.896 14.441
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 37.747 37.747
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.851 -23.306
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 10.260 10.260
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-558.898 -595.149
Net Dönem Karı veya Zararı
64.930 36.251
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
66.470 8.403
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
348.857 238.405
TOPLAM KAYNAKLAR
4.571.850 3.914.486
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 4.014.679 3.703.598
Satışların Maliyeti
20 -3.058.183 -2.851.756
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
956.496 851.842
BRÜT KAR (ZARAR)
956.496 851.842
Genel Yönetim Giderleri
21 -266.009 -308.581
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 560.562 333.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -497.443 -353.799
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
753.606 522.931
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 118.581 132.383
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.454 -1.530
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
869.733 653.784
Finansman Giderleri
24 -684.222 -571.661
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
185.511 82.123
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-62.514 -25.869
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -34.119 -20.052
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -28.395 -5.817
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
122.997 56.254
DÖNEM KARI (ZARARI)
122.997 56.254
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58.067 20.003
Ana Ortaklık Payları
64.930 36.251
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.545 -12.100
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.681 -15.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.136 3.025
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.136 3.025
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.545 -12.100
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
110.452 44.154
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58.067 20.003
Ana Ortaklık Payları
52.385 24.151
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916414
BIST