***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler208.037 556.162 37.747 -23.306 10.260 -595.149 36.251 230.002 8.403 238.405Transferler36.251 -36.251Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-189 50.366 50.177 11.004 61.181Dönem Karı (Zararı)50.366 50.366 11.004 61.370Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-189 -189 -189Dönem Sonu Bakiyeler208.037 556.162 37.747 -23.495 10.260 -558.898 50.366 280.179 19.407 299.586Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler208.037 556.162 37.747 -35.851 10.260 -558.898 64.930 282.387 66.470 348.857Transferler64.930 -64.930Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.250 65.648 67.898 14.233 82.131Dönem Karı (Zararı)65.648 65.648 14.233 79.881Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.250 2.250 2.250Kar Payları-4.439 -4.439 -694 -5.133Dönem Sonu Bakiyeler208.037 556.162 37.747 -33.601 10.260 -498.407 65.648 345.846 80.009 425.855Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI322.441 205.406Dönem Karı (Zararı)79.881 61.370Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler249.236 170.009Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 72.855 62.474Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler274 596Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 274 596Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.519 2.711Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.418 2.902Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.101 -191Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler26 0 -81.980Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler117.991 103.310Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -4.517 -5.139Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 122.508 108.449Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler21 0 -11.287Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 0 -11.287Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 34.845 25.147Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler6.984 69.422Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-232 -384Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-232 -384İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler16.180 -20.110Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-55.505 -76.886İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-55.505 -76.886Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler4.500 -27.276Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler90.833 48.392İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)90.833 48.392Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.142 70.084İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-68.790 -34.424Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-68.790 -34.424Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları345.297 211.269Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.623 -1.738Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-2.541Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -17.708 -4.654Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 16 529YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-53.968 -40.009Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri272 789Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 272 789Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-43.459 -36.041Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -40.361 -26.278Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -3.098 -9.763Verilen Nakit Avans ve Borçlar-15.298 -9.896Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar9 -15.298 -9.896Alınan Faiz19 4.517 5.139FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-64.223 -85.414Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri634.489 256.786Kredilerden Nakit Girişleri414.489 155.235İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri220.000 101.551Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-529.306 -173.639Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-441.395 -72.088İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-87.911 -101.551Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-100.138 -87.568Ödenen Temettüler-5.133 0Ödenen Faiz-64.135 -80.993YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)204.250 79.983NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)204.250 79.983DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 374.997 305.663DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 579.247 385.646Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 579.247 374.997Ticari Alacaklar6 1.216.710 1.155.116İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 9.225 23.654İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.207.485 1.131.462Diğer Alacaklar7 77.923 84.367İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 44.715 41.059İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar33.208 43.308Stoklar8 108.982 113.482Peşin Ödenmiş Giderler9 478.979 414.263İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 478.979 414.263Diğer Dönen Varlıklar13 46.182 43.053İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 46.182 43.053ARA TOPLAM2.508.023 2.185.278TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.508.023 2.185.278DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.053 1.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.053 1.053Diğer Alacaklar7 2.805 2.740İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.805 2.740Maddi Duran Varlıklar10 761.462 764.245Kullanım Hakkı Varlıkları11 295.601 257.440Maddi Olmayan Duran Varlıklar677.584 676.849Şerefiye38.661 38.661Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 638.923 638.188Peşin Ödenmiş Giderler9 299.619 282.714İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 299.619 282.714Ertelenmiş Vergi Varlığı22 378.853 401.531TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.416.977 2.386.572TOPLAM VARLIKLAR4.925.000 4.571.850KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 415.859 363.743İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 415.859 363.743Banka Kredileri5 31.250 41.223İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 384.609 322.520Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 667.756 614.102İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 667.756 614.102Banka Kredileri5 374.110 348.666Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 227.374 221.617Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 66.272 43.819Ticari Borçlar6 1.076.510 987.130İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 14.019 18.206İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.062.491 968.924Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 96.814 91.379Diğer Borçlar7 57.593 51.684İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 799 799İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar56.794 50.885Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 259.397 221.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 259.397 221.497Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 12.932 17.708Kısa Vadeli Karşılıklar46.826 39.457Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 21.758 19.090Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 25.068 20.367ARA TOPLAM2.633.687 2.386.700TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.633.687 2.386.700UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.546.047 1.513.752İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 1.546.047 1.513.752Banka Kredileri5 891.766 944.203Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 584.281 569.549İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 70.000 0Diğer Borçlar7 103.317 106.471İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 103.317 106.471Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 2.122 2.211İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 2.122 2.211Uzun Vadeli Karşılıklar12 30.522 30.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 30.522 30.207Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 183.450 183.652TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.865.458 1.836.293TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.499.145 4.222.993ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar345.846 282.387Ödenmiş Sermaye16 208.037 208.037Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 556.162 556.162Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.146 1.896Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.146 1.896Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 37.747 37.747Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-33.601 -35.851Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 10.260 10.260Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-498.407 -558.898Net Dönem Karı veya Zararı65.648 64.930Kontrol Gücü Olmayan Paylar80.009 66.470TOPLAM ÖZKAYNAKLAR425.855 348.857TOPLAM KAYNAKLAR4.925.000 4.571.850Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.er Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.211.304 978.870Satışların Maliyeti17 -908.256 -750.026TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)303.048 228.844BRÜT KAR (ZARAR)303.048 228.844Genel Yönetim Giderleri18 -84.774 -73.976Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 84.855 82.219Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -57.029 -67.328ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)246.100 169.759Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 234 82.462Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -2 -98FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)246.332 252.123Finansman Giderleri21 -131.606 -165.606SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)114.726 86.517Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-34.845 -25.147Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -12.932 -4.133Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -21.913 -21.014SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)79.881 61.370DÖNEM KARI (ZARARI)79.881 61.370Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.233 11.004Ana Ortaklık Payları65.648 50.366Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.250 -189Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.813 -236Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-563 47Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-563 47Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.250 -189TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)82.131 61.181Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.233 11.004Ana Ortaklık Payları67.898 50.177http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935073BIST