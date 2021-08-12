***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2021 21:35
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -23.306 10.260 -595.149 36.251 230.002 8.403 238.405
Transferler
36.251 -36.251
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.424 27.490 22.066 11.747 33.813
Dönem Karı (Zararı)
27.490 27.490 11.747 39.237
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.424 -5.424 -5.424
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -28.730 10.260 -558.898 27.490 252.068 20.150 272.218
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -35.851 10.260 -558.898 64.930 282.387 66.470 348.857
Transferler
64.930 -64.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-301 147.305 147.305 27.123 174.428
Dönem Karı (Zararı)
147.305 147.305 27.123 174.428
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-301 -301 -301
Kar Payları
-8.579 -8.579 -694 -9.273
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 37.747 -36.152 10.260 -502.547 147.305 420.812 92.899 513.711
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
685.170 358.501
Dönem Karı (Zararı)
174.428 39.237
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
467.791 391.852
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 154.241 125.370
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.767 1.673
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.767 1.673
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.825 2.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.363 3.171
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.462 -902
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0 -81.980
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
250.623 214.517
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -12.384 -12.207
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 263.007 226.724
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21 0 -23.592
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -23.592
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 13.772 25.079
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
22.084 131.048
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.521 -2.532
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.521 -2.532
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
73.740 -61.481
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-136.918 -99.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-136.918 -99.719
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.445 -16.197
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
134.844 -20.211
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
134.844 -20.211
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.019 110.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.278 -36.184
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
99.278 -36.184
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
715.959 369.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.941 -3.325
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-5.022 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -20.135 -8.534
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 309 752
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-192.373 -52.655
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.694 3.065
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 2.694 3.065
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-169.131 -56.848
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -161.901 -42.968
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -7.230 -13.880
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-38.320 -11.079
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9 -38.320 -11.079
Alınan Faiz
19 12.384 12.207
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-287.873 -141.088
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
470.000 322.371
Kredilerden Nakit Girişleri
0 220.820
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
470.000 101.551
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-438.610 -188.060
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-215.320 -86.509
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-223.290 -101.551
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-145.803 -139.458
Ödenen Temettüler
-9.273 0
Ödenen Faiz
-164.187 -135.941
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
204.924 164.758
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
204.924 164.758
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 374.997 305.663
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 579.921 470.421
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 579.921 374.997
Ticari Alacaklar
6 1.278.624 1.155.116
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 9.229 23.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.269.395 1.131.462
Diğer Alacaklar
7 95.590 84.367
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 48.280 41.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
47.310 43.308
Stoklar
8 117.927 113.482
Peşin Ödenmiş Giderler
9 317.611 414.263
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 317.611 414.263
Diğer Dönen Varlıklar
13 41.034 43.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 41.034 43.053
ARA TOPLAM
2.430.707 2.185.278
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.430.707 2.185.278
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
1.053 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.053 1.053
Diğer Alacaklar
7 2.851 2.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.851 2.740
Maddi Duran Varlıklar
10 838.808 764.245
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 396.906 257.440
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
679.336 676.849
Şerefiye
38.661 38.661
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 640.675 638.188
Peşin Ödenmiş Giderler
9 322.358 282.714
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 322.358 282.714
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 419.352 401.531
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.660.664 2.386.572
TOPLAM VARLIKLAR
5.091.371 4.571.850
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 499.230 363.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 499.230 363.743
Banka Kredileri
5 0 41.223
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 499.230 322.520
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 699.336 614.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 699.336 614.102
Banka Kredileri
5 372.781 348.666
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 266.387 221.617
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 60.168 43.819
Ticari Borçlar
6 1.117.721 987.130
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 19.925 18.206
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.097.796 968.924
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 99.987 91.379
Diğer Borçlar
7 64.521 51.684
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 799 799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
63.722 50.885
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 187.455 221.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 187.455 221.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 25.722 17.708
Kısa Vadeli Karşılıklar
51.652 39.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 23.170 19.090
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 28.482 20.367
ARA TOPLAM
2.745.624 2.386.700
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.745.624 2.386.700
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.507.504 1.513.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.507.504 1.513.752
Banka Kredileri
5 741.490 944.203
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 696.014 569.549
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 70.000 0
Diğer Borçlar
7 100.027 106.471
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 100.027 106.471
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.558 2.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.558 2.211
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 32.926 30.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 32.926 30.207
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 187.021 183.652
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.832.036 1.836.293
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.577.660 4.222.993
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
420.812 282.387
Ödenmiş Sermaye
16 208.037 208.037
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 556.162 556.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.595 1.896
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.595 1.896
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 37.747 37.747
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.152 -35.851
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 10.260 10.260
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-502.547 -558.898
Net Dönem Karı veya Zararı
147.305 64.930
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
92.899 66.470
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
513.711 348.857
TOPLAM KAYNAKLAR
5.091.371 4.571.850
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 2.542.274 1.738.296 1.330.970 759.426
Satışların Maliyeti
17 -1.906.906 -1.350.673 -998.650 -600.647
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
635.368 387.623 332.320 158.779
BRÜT KAR (ZARAR)
635.368 387.623 332.320 158.779
Genel Yönetim Giderleri
18 -193.587 -112.696 -108.813 -38.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 226.855 161.072 142.000 78.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -191.683 -125.818 -134.654 -58.490
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
476.953 310.181 230.853 140.422
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 2.563 84.616 2.329 2.154
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -42 -104 -40 -6
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
479.474 394.693 233.142 142.570
Finansman Giderleri
21 -291.274 -330.377 -159.668 -164.771
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
188.200 64.316 73.474 -22.201
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.772 -25.079 21.073 68
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -28.149 -8.597 -15.217 -4.464
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 14.377 -16.482 36.290 4.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
174.428 39.237 94.547 -22.133
DÖNEM KARI (ZARARI)
174.428 39.237 94.547 -22.133
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.123 11.747 12.890 743
Ana Ortaklık Payları
147.305 27.490 81.657 -22.876
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-301 -5.424 -2.551 -5.235
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-376 -6.780 -3.189 -6.544
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
75 1.356 638 1.309
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
75 1.356 638 1.309
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-301 -5.424 -2.551 -5.235
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
174.127 33.813 91.996 -27.368
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.123 11.747 12.890 743
Ana Ortaklık Payları
147.004 22.066 79.106 -28.111
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957812
BIST