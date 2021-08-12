***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler208.037 556.162 37.747 -23.306 10.260 -595.149 36.251 230.002 8.403 238.405Transferler36.251 -36.251Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.424 27.490 22.066 11.747 33.813Dönem Karı (Zararı)27.490 27.490 11.747 39.237Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.424 -5.424 -5.424Dönem Sonu Bakiyeler208.037 556.162 37.747 -28.730 10.260 -558.898 27.490 252.068 20.150 272.218Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler208.037 556.162 37.747 -35.851 10.260 -558.898 64.930 282.387 66.470 348.857Transferler64.930 -64.930Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-301 147.305 147.305 27.123 174.428Dönem Karı (Zararı)147.305 147.305 27.123 174.428Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-301 -301 -301Kar Payları-8.579 -8.579 -694 -9.273Dönem Sonu Bakiyeler208.037 556.162 37.747 -36.152 10.260 -502.547 147.305 420.812 92.899 513.711Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI685.170 358.501Dönem Karı (Zararı)174.428 39.237Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler467.791 391.852Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 154.241 125.370Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.767 1.673Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.767 1.673Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27.825 2.269Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12.363 3.171Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15.462 -902Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler0 -81.980Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler250.623 214.517Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -12.384 -12.207Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 263.007 226.724Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler21 0 -23.592Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 0 -23.592Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 13.772 25.079Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler22.084 131.048Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.521 -2.532Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.521 -2.532İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler73.740 -61.481Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-136.918 -99.719İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-136.918 -99.719Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.445 -16.197Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler134.844 -20.211İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)134.844 -20.211Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.019 110.830İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler99.278 -36.184Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)99.278 -36.184Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları715.959 369.608Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.941 -3.325Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-5.022 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -20.135 -8.534Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 309 752YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-192.373 -52.655Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.694 3.065Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 2.694 3.065Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-169.131 -56.848Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -161.901 -42.968Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -7.230 -13.880Verilen Nakit Avans ve Borçlar-38.320 -11.079Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar9 -38.320 -11.079Alınan Faiz19 12.384 12.207FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-287.873 -141.088Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri470.000 322.371Kredilerden Nakit Girişleri0 220.820İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri470.000 101.551Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-438.610 -188.060Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-215.320 -86.509İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-223.290 -101.551Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-145.803 -139.458Ödenen Temettüler-9.273 0Ödenen Faiz-164.187 -135.941YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)204.924 164.758NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)204.924 164.758DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 374.997 305.663DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 579.921 470.421Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 579.921 374.997Ticari Alacaklar6 1.278.624 1.155.116İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 9.229 23.654İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.269.395 1.131.462Diğer Alacaklar7 95.590 84.367İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 48.280 41.059İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar47.310 43.308Stoklar8 117.927 113.482Peşin Ödenmiş Giderler9 317.611 414.263İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 317.611 414.263Diğer Dönen Varlıklar13 41.034 43.053İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 41.034 43.053ARA TOPLAM2.430.707 2.185.278TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.430.707 2.185.278DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.053 1.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.053 1.053Diğer Alacaklar7 2.851 2.740İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.851 2.740Maddi Duran Varlıklar10 838.808 764.245Kullanım Hakkı Varlıkları11 396.906 257.440Maddi Olmayan Duran Varlıklar679.336 676.849Şerefiye38.661 38.661Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 640.675 638.188Peşin Ödenmiş Giderler9 322.358 282.714İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 322.358 282.714Ertelenmiş Vergi Varlığı22 419.352 401.531TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.660.664 2.386.572TOPLAM VARLIKLAR5.091.371 4.571.850KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 499.230 363.743İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 499.230 363.743Banka Kredileri5 0 41.223İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 499.230 322.520Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 699.336 614.102İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 699.336 614.102Banka Kredileri5 372.781 348.666Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 266.387 221.617Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 60.168 43.819Ticari Borçlar6 1.117.721 987.130İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 19.925 18.206İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.097.796 968.924Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 99.987 91.379Diğer Borçlar7 64.521 51.684İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 799 799İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar63.722 50.885Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 187.455 221.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 187.455 221.497Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 25.722 17.708Kısa Vadeli Karşılıklar51.652 39.457Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 23.170 19.090Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 28.482 20.367ARA TOPLAM2.745.624 2.386.700TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.745.624 2.386.700UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.507.504 1.513.752İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 1.507.504 1.513.752Banka Kredileri5 741.490 944.203Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 696.014 569.549İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 70.000 0Diğer Borçlar7 100.027 106.471İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 100.027 106.471Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.558 2.211İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.558 2.211Uzun Vadeli Karşılıklar12 32.926 30.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 32.926 30.207Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 187.021 183.652TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.832.036 1.836.293TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.577.660 4.222.993ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar420.812 282.387Ödenmiş Sermaye16 208.037 208.037Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 556.162 556.162Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.595 1.896Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.595 1.896Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 37.747 37.747Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.152 -35.851Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 10.260 10.260Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-502.547 -558.898Net Dönem Karı veya Zararı147.305 64.930Kontrol Gücü Olmayan Paylar92.899 66.470TOPLAM ÖZKAYNAKLAR513.711 348.857TOPLAM KAYNAKLAR5.091.371 4.571.850Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 2.542.274 1.738.296 1.330.970 759.426Satışların Maliyeti17 -1.906.906 -1.350.673 -998.650 -600.647TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)635.368 387.623 332.320 158.779BRÜT KAR (ZARAR)635.368 387.623 332.320 158.779Genel Yönetim Giderleri18 -193.587 -112.696 -108.813 -38.720Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 226.855 161.072 142.000 78.853Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -191.683 -125.818 -134.654 -58.490ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)476.953 310.181 230.853 140.422Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 2.563 84.616 2.329 2.154Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -42 -104 -40 -6FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)479.474 394.693 233.142 142.570Finansman Giderleri21 -291.274 -330.377 -159.668 -164.771SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)188.200 64.316 73.474 -22.201Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.772 -25.079 21.073 68Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -28.149 -8.597 -15.217 -4.464Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 14.377 -16.482 36.290 4.532SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)174.428 39.237 94.547 -22.133DÖNEM KARI (ZARARI)174.428 39.237 94.547 -22.133Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27.123 11.747 12.890 743Ana Ortaklık Payları147.305 27.490 81.657 -22.876Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-301 -5.424 -2.551 -5.235Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-376 -6.780 -3.189 -6.544Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler75 1.356 638 1.309Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi75 1.356 638 1.309Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-301 -5.424 -2.551 -5.235TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)174.127 33.813 91.996 -27.368Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27.123 11.747 12.890 743Ana Ortaklık Payları147.004 22.066 79.106 -28.111http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957812BIST