***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler208.037 556.162 37.747 -23.306 10.260 -595.149 36.251 230.002 8.403 238.405Transferler36.251 -36.251Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.288 23.230 14.942 28.605 43.547Dönem Karı (Zararı)23.230 23.230 28.605 51.835Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.288 -8.288 -8.288Dönem Sonu Bakiyeler208.037 556.162 37.747 -31.594 10.260 -558.898 23.230 244.944 37.008 281.952Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler208.037 556.162 37.747 -35.851 10.260 -558.898 64.930 282.387 66.470 348.857Transferler64.930 -64.930Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.736 164.995 162.259 50.299 212.558Dönem Karı (Zararı)164.995 164.995 50.299 215.294Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.736 -2.736 -2.736Kar Payları-8.579 -8.579 -695 -9.274Dönem Sonu Bakiyeler208.037 556.162 37.747 -38.587 10.260 -502.547 164.995 436.067 116.074 552.141Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.096.229 687.957Dönem Karı (Zararı)215.294 51.835Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler807.830 667.645Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 237.976 187.677Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.406 4.022Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.406 2.466Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler0 1.556Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler32.145 7.480Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12.025 8.249Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20.120 -769Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler0 -81.980Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler404.122 313.101Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -24.711 -18.394Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 428.833 331.495Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler21 0 -35.787Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 0 -35.787Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 119.866 37.097Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler14.005 270.843Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.690 -34.808Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.690 -34.808İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler133.929 -13.066Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-239.997 -161.936İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-239.997 -161.936Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.371 -21.394Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler335.087 82.857İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)335.087 82.857Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.503 170.700İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.707 -83.293Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)37.707 -83.293Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.157.053 706.414Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-9.517 -7.632Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-9.018 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -42.878 -11.978Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 589 1.153YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-264.550 -78.890Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.400 37.075Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 7.400 37.075Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-244.749 -108.406Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -235.075 -93.327Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -9.674 -15.079Verilen Nakit Avans ve Borçlar-51.912 -25.953Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar9 -51.912 -25.953Alınan Faiz19 24.711 18.394FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-530.348 -422.356Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri470.000 434.918Kredilerden Nakit Girişleri0 215.127İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri470.000 219.791Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-491.991 -399.739Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-245.201 -211.338İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-246.790 -188.401Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-243.497 -231.588Ödenen Temettüler-9.274 0Ödenen Faiz-255.586 -225.947YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)301.331 186.711NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)301.331 186.711DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 374.997 305.663DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 676.328 492.374Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 676.328 374.997Ticari Alacaklar6 1.358.616 1.155.116İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 8.526 23.654İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.350.090 1.131.462Diğer Alacaklar7 117.196 84.367İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 51.815 41.059İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar65.381 43.308Stoklar8 121.853 113.482Peşin Ödenmiş Giderler9 370.846 414.263İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 370.846 414.263Diğer Dönen Varlıklar13 48.748 43.053İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 48.748 43.053ARA TOPLAM2.693.587 2.185.278TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.693.587 2.185.278DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.053 1.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.053 1.053Diğer Alacaklar7 3.413 2.740İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.413 2.740Maddi Duran Varlıklar10 859.290 764.245Kullanım Hakkı Varlıkları11 382.984 257.440Maddi Olmayan Duran Varlıklar679.299 676.849Şerefiye38.661 38.661Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 640.638 638.188Peşin Ödenmiş Giderler9 336.686 282.714İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 336.686 282.714Ertelenmiş Vergi Varlığı22 351.240 401.531TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.613.965 2.386.572TOPLAM VARLIKLAR5.307.552 4.571.850KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 475.728 363.743İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 475.728 363.743Banka Kredileri5 0 41.223İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 475.728 322.520Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 712.000 614.102İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 712.000 614.102Banka Kredileri5 384.272 348.666Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 234.205 221.617Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 93.523 43.819Ticari Borçlar6 1.315.360 987.130İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 26.337 18.206İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.289.023 968.924Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 100.353 91.379Diğer Borçlar7 62.947 51.684İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 799 799İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar62.148 50.885Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 206.471 221.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 206.471 221.497Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 40.035 17.708Kısa Vadeli Karşılıklar51.427 39.457Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 22.594 19.090Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 28.833 20.367ARA TOPLAM2.964.321 2.386.700TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.964.321 2.386.700UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.455.511 1.513.752İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 1.455.511 1.513.752Banka Kredileri5 699.646 944.203Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 685.865 569.549İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 70.000 0Diğer Borçlar7 96.656 106.471İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 96.656 106.471Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 18.954 2.211İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 18.954 2.211Uzun Vadeli Karşılıklar12 32.631 30.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 32.631 30.207Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 187.338 183.652TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.791.090 1.836.293TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.755.411 4.222.993ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar436.067 282.387Ödenmiş Sermaye16 208.037 208.037Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 556.162 556.162Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-840 1.896Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-840 1.896Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 37.747 37.747Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-38.587 -35.851Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 10.260 10.260Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-502.547 -558.898Net Dönem Karı veya Zararı164.995 64.930Kontrol Gücü Olmayan Paylar116.074 66.470TOPLAM ÖZKAYNAKLAR552.141 348.857TOPLAM KAYNAKLAR5.307.552 4.571.850Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 4.039.795 2.813.670 1.497.521 1.075.374Satışların Maliyeti17 -2.969.168 -2.149.545 -1.062.262 -798.872TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.070.627 664.125 435.259 276.502BRÜT KAR (ZARAR)1.070.627 664.125 435.259 276.502Genel Yönetim Giderleri18 -314.364 -180.898 -120.777 -68.202Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 277.318 366.084 50.463 205.012Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -249.371 -301.619 -57.688 -175.801ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)784.210 547.692 307.257 237.511Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 2.779 118.506 216 33.890Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -89 -1.718 -47 -1.614FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)786.900 664.480 307.426 269.787Finansman Giderleri21 -451.740 -575.548 -160.466 -245.171SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)335.160 88.932 146.960 24.616Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-119.866 -37.097 -106.094 -12.018Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -65.205 -20.345 -37.056 -11.748Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -54.661 -16.752 -69.038 -270SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)215.294 51.835 40.866 12.598DÖNEM KARI (ZARARI)215.294 51.835 40.866 12.598Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar50.299 28.605 23.176 16.858Ana Ortaklık Payları164.995 23.230 17.690 -4.260Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.736 -8.288 -2.435 -2.864Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.420 -10.360 -3.044 -3.580Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler684 2.072 609 716Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi684 2.072 609 716Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.736 -8.288 -2.435 -2.864TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)212.558 43.547 38.431 9.734Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar50.299 28.605 23.176 16.858Ana Ortaklık Payları162.259 14.942 15.255 -7.124http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974995BIST