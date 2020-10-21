Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim

21.10.2020 09:42
GÜNCEL HABERLER



***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 2020 yılı 3. çeyrek Finansal Sonuçları 05.11.2020 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek

3. Çeyrek
01/07/2020 30/09/2020 05/11/2020
Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882705


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:441.221
Değişim :  0,85% |  10,23
Açılış :  1.221  
Önceki Kapanış :  1.210  
En Yüksek
1.223 En Düşük
1.214
BIST En Aktif Hisseler12:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 1.023,40 1.533.053 % 10,00  
FORMT 8,80 6.712.490 % 10,00  
BEYAZ 11,00 442.662 % 10,00  
DAGI 14,52 6.171.828 % 10,00  
BMELK 12,87 209.331 % 10,00  
daha fazla
12:44 Alış Satış %  
Dolar 7,8419 7,8458 % -0,26  
Euro 9,2893 9,2942 % -0,06  
Sterlin 10,2094 10,2606 % 0,57  
Frank 8,6369 8,6889 % 0,04  
Riyal 2,0858 2,0962 % -0,22  
daha fazla
12:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.917 10,94  
Altın Gr. 484 484 1,59  
Cumhuriyet 3.202 3.250 10,00  
Tam 3.189 3.268 13,67  
Yarım 1.541 1.581 6,61  
Çeyrek 773 790 3,31  
Gümüş.Ons 25,00 25,03 0,39  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,08  
B. Petrol 42,53 42,53 -0,63  
Seans Raporu 12:44
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru