***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim
21.10.2020 09:42
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2020 yılı 3. çeyrek Finansal Sonuçları 05.11.2020 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/07/2020 30/09/2020 05/11/2020
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882705
BIST
12:441.221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 10,23
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
12:447,8458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0201
|Açılış
|: 7,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
12:449,2942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0056
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2744
12:44483,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,54
|Açılış
|: 483,78
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler12:44
|KARTN
|1.023,40
|1.533.053
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|6.712.490
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|442.662
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|6.171.828
|% 10,00
|
|BMELK
|12,87
|209.331
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,42
|86.620
|% -9,98
|
|MERKO
|17,50
|2.310.578
|% -9,98
|
|ARTI
|9,66
|432.101
|% -9,97
|
|KATMR
|4,41
|135.987.759
|% -9,94
|
|CEOEM
|7,98
|23.669.031
|% -9,93
|
|KARSN
|3,32
|708.892.114
|% 6,07
|
|GARAN
|7,55
|632.044.480
|% 1,07
|
|SISE
|7,03
|612.642.249
|% 0,72
|
|ITTFH
|10,90
|387.963.109
|% -1,27
|
|KLGYO
|15,75
|380.739.061
|% -4,02
|
|KARSN
|3,32
|708.892.114
|% 6,07
|
|IHLAS
|1,29
|192.462.145
|% -2,27
|
|SKBNK
|2,04
|256.063.898
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|236.415.584
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,42
|291.214.675
|% 1,68
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8419
|7,8458
|% -0,26
|
|Euro
|9,2893
|9,2942
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,2094
|10,2606
|% 0,57
|
|Frank
|8,6369
|8,6889
|% 0,04
|
|Riyal
|2,0858
|2,0962
|% -0,22
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|10,94
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|10,00
|
|Tam
|3.189
|3.268
|13,67
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|6,61
|
|Çeyrek
|773
|790
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,08
|
|B. Petrol
|42,53
|42,53
|-0,63
|