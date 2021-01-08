***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim
08.01.2021 14:26
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2020 yılı Finansal Sonuçları 08.03.2021 Pazartesi günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
01/01/2020 31/12/2020 08/03/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898262
BIST
15:001.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 14,99
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.520
15:007,3445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0036
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
15:009,0015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0211
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
15:00447,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -4,84
|Açılış
|: 447,19
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler15:00
|INVEO
|58,30
|51.934.173
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|95.258.487
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|104.811.091
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|KOZAL
|117,50
|1.826.741.280
|% 8,29
|
|EKGYO
|2,52
|1.625.298.823
|% -3,08
|
|THYAO
|12,91
|1.216.945.543
|% 1,81
|
|SISE
|7,45
|1.082.641.316
|% 0,95
|
|OTKAR
|423,40
|1.006.425.340
|% -1,74
|
|EKGYO
|2,52
|1.625.298.823
|% -3,08
|
|SKBNK
|1,58
|326.156.157
|% 1,94
|
|PETKM
|5,25
|810.277.212
|% 0,00
|
|SISE
|7,45
|1.082.641.316
|% 0,95
|
|TSKB
|1,85
|260.876.243
|% -0,54
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3398
|7,3445
|% -0,05
|
|Euro
|8,9929
|9,0015
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,9570
|10,0070
|% 0,22
|
|Frank
|8,2773
|8,3272
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9531
|1,9629
|% 0,06
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-19,55
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|2.963
|3.008
|-31,00
|
|Tam
|2.953
|3.028
|-28,77
|
|Yarım
|1.427
|1.465
|-13,92
|
|Çeyrek
|716
|732
|-6,96
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,72
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,13
|
|B. Petrol
|55,18
|55,18
|0,80
|