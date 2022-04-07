***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim
07.04.2022 11:53
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2022 yılı 1. Çeyrek Finansal Sonuçları 10.05.2022 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 10/05/2022
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016858
BIST
13:372.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 22,60
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
13:3714,7536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0477
|Açılış
|: 14,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7557
En Düşük
14,7005
13:3716,0874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0540
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
13:37913,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,30
|Açılış
|: 913,95
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,75
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler13:35
|KLKIM
|20,50
|133.809.419
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|56.756.939
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.009.232
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|106.993.172
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.471
|% 9,94
|
|GZNMI
|38,70
|18.424.194
|% -7,33
|
|KAPLM
|58,30
|3.282.434
|% -2,83
|
|IDEAS
|24,80
|54.381.673
|% -2,52
|
|BOBET
|4,48
|55.919.228
|% -2,40
|
|SANFM
|30,34
|7.765.522
|% -2,26
|
|KRDMD
|15,71
|1.152.595.278
|% 1,55
|
|ASELS
|26,10
|1.052.545.768
|% 2,19
|
|THYAO
|34,68
|970.607.897
|% 0,17
|
|GARAN
|12,52
|804.720.999
|% 0,89
|
|AKBNK
|7,91
|803.948.237
|% 2,86
|
|ODAS
|2,08
|481.395.950
|% 0,48
|
|YKBNK
|4,26
|751.674.197
|% 2,16
|
|AKBNK
|7,91
|803.948.237
|% 2,86
|
|CEMAS
|1,33
|103.680.220
|% 4,72
|
|VAKBN
|3,78
|297.731.046
|% 1,89
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7507
|14,7556
|% 0,34
|
|Euro
|16,0738
|16,0885
|% 0,34
|
|Sterlin
|19,2375
|19,3340
|% 0,37
|
|Frank
|15,7443
|15,8392
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9212
|3,9409
|% 0,29
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|2,18
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.155
|-3,00
|
|Tam
|6.036
|6.186
|-2,81
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-1,36
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-0,68
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,38
|