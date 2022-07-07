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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim

07.07.2022 16:51
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim


***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

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Şirketimizin 2022 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 11.08.2022 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek
01/04/2022 30/06/2022 11/08/2022
3. Çeyrek

Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043151


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Riyal 4,5820 4,6050 % 0,22  
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17:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 5,49  
Altın Gr. 968 969 5,92  
Cumhuriyet 6.495 6.593 -43,00  
Tam 6.485 6.592 -16,00  
Yarım 3.174 3.223 -8,00  
Çeyrek 1.590 1.611 -4,00  
Gümüş.Ons 19,33 19,36 0,14  
Gümüş Gr. 10,75 10,77 0,13  
B. Petrol 105 105 4,12  
Seans Raporu 17:18
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