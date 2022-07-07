***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim
07.07.2022 16:51
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2022 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 11.08.2022 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/04/2022 30/06/2022 11/08/2022
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043151
BIST
17:202.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,27
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:2017,2711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0556
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:2017,6152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0672
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:20968,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,07
|Açılış
|: 968,27
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:18
|IZFAS
|2,47
|3.282.636
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.412.446
|% 9,96
|
|KAPLM
|51,65
|42.980.600
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|26.462.300
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|112.249.231
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|AKSGY
|2,90
|20.365.351
|% -4,29
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KZBGY
|85,90
|3.673.846
|% -3,48
|
|EUKYO
|3,24
|294.014
|% -2,99
|
|THYAO
|49,10
|3.463.894.239
|% 1,40
|
|SISE
|21,44
|1.129.419.579
|% 0,37
|
|EREGL
|26,20
|1.102.197.521
|% -1,73
|
|TUPRS
|242,70
|990.514.278
|% -0,86
|
|SASA
|40,90
|727.972.389
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,82
|640.990.197
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,31
|629.687.454
|% 2,86
|
|ODAS
|2,84
|306.736.015
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,07
|615.227.571
|% 2,02
|
|ISCTR
|4,53
|340.748.180
|% 2,03
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2410
|17,2694
|% 0,31
|
|Euro
|17,5676
|17,6059
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,6270
|20,7304
|% 0,81
|
|Frank
|17,6611
|17,7675
|% 0,00
|
|Riyal
|4,5820
|4,6050
|% 0,22
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,49
|
|Altın Gr.
|968
|969
|5,92
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.485
|6.592
|-16,00
|
|Yarım
|3.174
|3.223
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.611
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,12
|