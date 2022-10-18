***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim
18.10.2022 18:41
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2022 yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları 07.11.2022 Pazartesi günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/07/2022 30/09/2022 07/11/2022
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072767
BIST
18:053.842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -6,06
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.805
18:0518,5890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
18:0518,3021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
18:05984,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,76
|Açılış
|: 984,91
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,88
|169.211.706
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|80.282.766
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|23.470.339
|% 10,00
|
|DAGHL
|27,28
|34.998.417
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|8.111.890
|% 10,00
|
|KIMMR
|7,22
|13.936.796
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|138.097.526
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.882.253.703
|% -9,90
|
|CMENT
|52,50
|1.091.875
|% -9,56
|
|KLRHO
|33,86
|238.926.691
|% -7,54
|
|THYAO
|97,25
|7.270.226.833
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|ASELS
|33,48
|4.151.527.507
|% 2,39
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|TSKB
|2,66
|1.111.334.490
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,47
|3.421.041.207
|% 0,85
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5825
|18,5850
|% 0,03
|
|Euro
|18,2932
|18,3053
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,9393
|21,0443
|% -0,57
|
|Frank
|18,5617
|18,6735
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9336
|4,9583
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|0,63
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.665
|6.749
|20,00
|
|Yarım
|3.247
|3.301
|12,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,06
|
|B. Petrol
|88,96
|88,96
|-2,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58AGYO
Yüzde -7.29 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 658, 595 adet işlem
-
17:57KARSN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 727, 373 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 3, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 91, 962.00 milyon TL de
-
17:56YKBNK
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 015, 613 adet işlem
-
17:55AEFES
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 812, 928 adet işlem