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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim

18.10.2022 18:41
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim


***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 2022 yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları 07.11.2022 Pazartesi günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek

3. Çeyrek
01/07/2022 30/09/2022 07/11/2022
Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072767


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 46,88 169.211.706 % 10,00  
PENTA 532,40 80.282.766 % 10,00  
POLTK 784,50 23.470.339 % 10,00  
DAGHL 27,28 34.998.417 % 10,00  
ARMDA 174,90 8.111.890 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5825 18,5850 % 0,03  
Euro 18,2932 18,3053 % 0,07  
Sterlin 20,9393 21,0443 % -0,57  
Frank 18,5617 18,6735 % -0,16  
Riyal 4,9336 4,9583 % 0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.651 1.651 0,63  
Altın Gr. 984 984 -2,24  
Cumhuriyet 6.659 6.760 -21,00  
Tam 6.665 6.749 20,00  
Yarım 3.247 3.301 12,00  
Çeyrek 1.627 1.652 7,00  
Gümüş.Ons 18,63 18,66 -0,01  
Gümüş Gr. 11,09 11,11 -0,06  
B. Petrol 88,96 88,96 -2,66  
Seans Raporu 18:05
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