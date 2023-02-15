***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim
15.02.2023 14:49
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2022 yılı Finansal Sonuçları 08.03.2022 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 08/03/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113522
BIST
15:234.949
En Yüksek
|Değişim
|: 9,84%
|| 443,21
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.949
En Düşük
4.505
15:2318,8487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0141
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
15:2320,1990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0368
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
15:231.112,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -10,74
|Açılış
|: 1.112,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler15:21
|BIMAS
|132,00
|629.750.563
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.102,90
|109.642.814
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,60
|28.180.891
|% 10,00
|
|AKBNK
|16,17
|956.102.468
|% 10,00
|
|HKTM
|55,55
|25.337.430
|% 10,00
|
|YBTAS
|85.158,70
|1.517.075
|% -3,01
|
|KUVVA
|42,00
|649.758
|% 0,00
|
|ISATR
|355.021,20
|355.021
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|THYAO
|139,90
|2.786.171.581
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.633.332.866
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.656.579.588
|% 10,00
|
|EREGL
|41,32
|1.260.941.549
|% 9,95
|
|SISE
|42,70
|1.071.744.621
|% 9,99
|
|ALBRK
|3,46
|399.400.528
|% 9,49
|
|AKGRT
|2,99
|265.891.388
|% 3,82
|
|BSOKE
|6,07
|510.312.767
|% 5,57
|
|YKBNK
|8,94
|698.037.928
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,57
|162.595.198
|% 9,83
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8473
|18,8502
|% 0,08
|
|Euro
|20,1916
|20,1971
|% -0,19
|
|Sterlin
|22,6679
|22,7816
|% -0,86
|
|Frank
|20,3578
|20,4804
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0085
|5,0336
|% 0,08
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-20,40
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.113
|-10,94
|
|Cumhuriyet
|7.510
|7.623
|-125,00
|
|Tam
|7.550
|7.605
|-113,00
|
|Yarım
|3.688
|3.722
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.861
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,06
|-0,19
|
|B. Petrol
|85,24
|85,24
|-0,34
|
Seans Raporu
15:21
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15:33
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