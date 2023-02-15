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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim

15.02.2023 14:49
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim


***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

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Şirketimizin 2022 yılı Finansal Sonuçları 08.03.2022 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanacaktır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek

3. Çeyrek

Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 08/03/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113522


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BIMAS 132,00 629.750.563 % 10,00  
EGEEN 5.102,90 109.642.814 % 10,00  
BJKAS 6,60 28.180.891 % 10,00  
AKBNK 16,17 956.102.468 % 10,00  
HKTM 55,55 25.337.430 % 10,00  
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15:21 Alış Satış %  
Dolar 18,8473 18,8502 % 0,08  
Euro 20,1916 20,1971 % -0,19  
Sterlin 22,6679 22,7816 % -0,86  
Frank 20,3578 20,4804 % 0,01  
Riyal 5,0085 5,0336 % 0,08  
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15:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.835 1.836 -20,40  
Altın Gr. 1.112 1.113 -10,94  
Cumhuriyet 7.510 7.623 -125,00  
Tam 7.550 7.605 -113,00  
Yarım 3.688 3.722 -54,00  
Çeyrek 1.844 1.861 -27,00  
Gümüş.Ons 21,53 21,56 -0,34  
Gümüş Gr. 13,05 13,06 -0,19  
B. Petrol 85,24 85,24 -0,34  
Seans Raporu 15:21
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