***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 2022 yılı Finansal Sonuçları 08.03.2022 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanacaktır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek3. ÇeyrekYıllık01/01/2022 31/12/2022 08/03/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113522BIST