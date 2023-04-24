***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim
24.04.2023 11:34
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2023 yılı 1. Çeyrek Finansal Sonuçları 09.05.2023 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2023 31/03/2023 09/05/2023
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140430
BIST
15:185.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 32,71
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.023
15:1819,4081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
15:1821,3859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1396
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
15:181.236,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.236,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:18
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.901.777
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|26.331.651
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.083.664
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,48
|62.996.493
|% 9,80
|
|IMASM
|41,70
|160.647.773
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,81
|276.231.032
|% -6,08
|
|BURCE
|67,40
|46.326.714
|% -5,93
|
|AVGYO
|3,25
|15.557.454
|% -5,80
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|THYAO
|135,90
|2.066.861.065
|% 1,42
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.901.777
|% 9,97
|
|CVKMD
|164,60
|1.386.855.964
|% 8,22
|
|EREGL
|34,30
|1.351.194.794
|% -0,46
|
|AKBNK
|17,74
|1.070.065.290
|% 0,23
|
|EKGYO
|6,66
|529.302.208
|% -0,89
|
|ISCTR
|11,91
|834.470.234
|% 0,42
|
|YKBNK
|10,21
|664.958.923
|% 0,39
|
|AKBNK
|17,74
|1.070.065.290
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,52
|1.040.826.857
|% -0,88
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4016
|19,4081
|% 0,04
|
|Euro
|21,3727
|21,3859
|% 0,66
|
|Sterlin
|24,0632
|24,1839
|% 0,00
|
|Frank
|21,7034
|21,8341
|% 0,18
|
|Riyal
|5,1586
|5,1845
|% 0,03
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-0,81
|
|Altın Gr.
|1.237
|1.237
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|8.912
|9.047
|-33,00
|
|Tam
|8.948
|9.071
|-69,00
|
|Yarım
|4.370
|4.441
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.185
|2.227
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,21
|81,21
|-0,25
|