***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim
26.07.2023 11:26
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2023 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 8.08.2023 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/04/2023 30/06/2023 08/08/2023
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175286
BIST
'
14:036.605
En Düşük
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,14
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.672
14:0326,9582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0388
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
14:0329,8942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1718
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8942
En Düşük
29,6578
14:031.709,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,38
|Açılış
|: 1.709,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler14:01
|GSDHO
|4,51
|451.819.512
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|36.046.784
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|29.201.266
|% 10,00
|
|IPEKE
|40,12
|390.598.089
|% 9,98
|
|OYAYO
|40,98
|14.890.569
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|473.688.495
|% -9,98
|
|YEOTK
|130,80
|1.011.019.623
|% -9,04
|
|GESAN
|84,00
|1.597.908.571
|% -8,15
|
|ADEL
|274,20
|129.154.525
|% -8,02
|
|YKBNK
|12,43
|4.837.264.874
|% -7,03
|
|YKBNK
|12,43
|4.837.264.874
|% -7,03
|
|ASTOR
|94,70
|3.755.989.700
|% -5,30
|
|KOZAL
|27,02
|3.468.865.581
|% 5,96
|
|THYAO
|217,90
|2.618.093.250
|% 0,28
|
|EREGL
|37,48
|2.508.538.858
|% 1,13
|
|YKBNK
|12,43
|4.837.264.874
|% -7,03
|
|CANTE
|16,61
|2.413.822.048
|% -3,49
|
|KOZAL
|27,02
|3.468.865.581
|% 5,96
|
|ODAS
|10,26
|1.164.195.270
|% 4,06
|
|EKGYO
|8,24
|950.847.855
|% 0,61
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9527
|26,9582
|% 0,14
|
|Euro
|29,8731
|29,8942
|% 0,58
|
|Sterlin
|34,7128
|34,8869
|% 0,28
|
|Frank
|31,1309
|31,3184
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1623
|7,1982
|% 0,08
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|8,58
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.708
|7,94
|
|Cumhuriyet
|11.536
|11.546
|77,00
|
|Tam
|11.123
|11.206
|34,00
|
|Yarım
|5.553
|5.629
|17,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.814
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,40
|21,42
|0,05
|
|B. Petrol
|82,45
|82,45
|-0,80
|
Seans Raporu
14:01
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14:16BURCE
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 155.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 072, 095 adet işlem
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14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 2 kaybederek (% -0.10 ) 7, 165
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14:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, CANTE
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14:15
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GSDHO, INGRM
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14:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, ASTOR, KOZAL