***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim
10.10.2023 16:02
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2023 yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları 07.11.2023 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/07/2023 30/09/2023 07/11/2023
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203837
BIST
'
16:058.417
En Düşük
|Değişim
|: 2,73%
|| 223,29
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.419
16:0527,7295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0607
|Açılış
|: 27,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
16:0529,4111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1268
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
16:051.652,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -4,30
|Açılış
|: 1.652,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.651,89
BIST En Aktif Hisseler16:05
|DOBUR
|71,50
|21.278.667
|% 10,00
|
|BVSAN
|110,00
|536.498.426
|% 10,00
|
|POLTK
|9.020,00
|135.584.610
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|398.729.139
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.018,80
|196.105.068
|% 10,00
|
|IHAAS
|22,32
|499.973.826
|% -10,00
|
|KUVVA
|65,30
|4.206.481
|% -6,11
|
|SUNTK
|71,00
|51.523.690
|% -3,92
|
|SUMAS
|221,00
|434.541
|% -3,87
|
|YKSLN
|15,19
|73.605.569
|% -3,37
|
|ASELS
|42,94
|4.806.906.148
|% -2,14
|
|THYAO
|231,70
|4.221.635.259
|% 1,98
|
|TUPRS
|148,20
|3.273.956.526
|% 0,20
|
|YKBNK
|19,24
|3.228.358.712
|% 3,89
|
|EREGL
|44,42
|3.084.849.666
|% 2,63
|
|ZOREN
|6,50
|3.068.151.053
|% 5,69
|
|KATMR
|3,18
|980.334.042
|% -1,24
|
|EKGYO
|8,33
|2.163.591.141
|% 1,71
|
|SKBNK
|7,52
|1.832.672.975
|% 8,20
|
|ODAS
|13,58
|2.925.249.265
|% 9,08
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7191
|27,7295
|% 0,22
|
|Euro
|29,3968
|29,4111
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,8417
|34,0115
|% 0,17
|
|Frank
|30,4291
|30,6124
|% 0,04
|
|Riyal
|7,3691
|7,4060
|% 0,12
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-6,90
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|11.487
|11.661
|116,00
|
|Tam
|11.251
|11.340
|8,00
|
|Yarım
|5.643
|5.687
|4,00
|
|Çeyrek
|2.813
|2.844
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,78
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,32
|19,34
|-0,15
|
|B. Petrol
|87,72
|87,72
|-0,43
|
Seans Raporu
16:05
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-
16:20IHYAY
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 034, 488 adet işlem
-
16:19XU100
Endeks 8, 412 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 92, 677.00 milyon TL de
-
16:19BRYAT
Yüzde 7.71 oranında artışla 2, 591.30 lira fiyatla işlem gören hissede 211, 862 adet işlem
-
16:18ODAS
Yüzde 9.32 oranında artışla 13.61 lira fiyatla işlem gören hissede 219, 359, 059 adet işlem
-
16:16GOZDE
Yüzde 5.57 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 858 adet işlem