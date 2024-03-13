***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim
13.03.2024 11:01
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2023 yılı Finansal Sonuçları 19.03.2024 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2023 31/12/2023 19/03/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258379
BIST
'
11:518.961
En Düşük
|Değişim
|: -1,19%
|| -107,85
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.941
En Yüksek
9.092
11:5132,0933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0399
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
11:5135,1238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0737
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
11:512.227,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.227,49
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ARTMS
|54,25
|76.438.413
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|60.472.803
|% 10,00
|
|DOBUR
|162,10
|31.854.154
|% 9,97
|
|ALVES
|50,25
|463.288.317
|% 9,91
|
|JANTS
|254,00
|65.336.674
|% 9,91
|
|YAYLA
|20,04
|5.513.485
|% -9,97
|
|MMCAS
|13,57
|4.143.084
|% -9,95
|
|ICUGS
|13,22
|3.950.527
|% -9,58
|
|DERIM
|29,02
|16.753.273
|% -8,63
|
|FONET
|32,04
|727.085.756
|% -8,46
|
|THYAO
|274,75
|2.164.860.230
|% -0,27
|
|EREGL
|45,00
|1.772.443.575
|% -0,62
|
|YKBNK
|22,34
|1.455.717.599
|% -4,12
|
|OBAMS
|48,10
|1.148.248.906
|% 1,26
|
|ISCTR
|10,81
|1.146.641.393
|% -2,35
|
|ISCTR
|10,81
|1.146.641.393
|% -2,35
|
|YKBNK
|22,34
|1.455.717.599
|% -4,12
|
|EKGYO
|10,64
|511.572.590
|% -1,21
|
|ZOREN
|5,23
|245.009.244
|% 1,16
|
|AKFGY
|2,77
|113.834.507
|% -2,81
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0896
|32,0933
|% 0,12
|
|Euro
|35,1071
|35,1238
|% 0,21
|
|Sterlin
|41,4960
|41,7040
|% -0,75
|
|Frank
|36,9171
|37,1021
|% -0,90
|
|Riyal
|8,6438
|8,6872
|% -0,79
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,21
|24,25
|% 0,66
|
|Platin
|932,59
|933,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.052,36
|1.056,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,29
|82,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,90
|2.159,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:51
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