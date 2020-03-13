GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

13.03.2020 14:30
GÜNCEL HABERLER



***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   2020 yılı Ocak-Şubat döneminde hem yurtiçi (%20) hem de yurtdışı sağlık turizmi (%26) hasılatımız beklentilerimizin üzerinde büyürken toplam hastane hasılatı %21 artış gösterdi. Mart ayında COVID-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle yurtdışı sağlık turizmi hasılatımızda bir miktar gerileme olsa da, kuvvetli seyreden yurtiçi hasılatının bunu telafi ettiği görülmektedir.
Ayrıca, SGK fiyat listesi 3 Mart tarihinde 11 Mart'tan sonra geçerli olmak üzere güncellenmiştir. Mart ayında devreye giren yeni SGK fiyatlarının yurtiçi hastane hasılatını olumlu etkileyeceği ve yurtdışı sağlık turizm hasılatında oluşabilecek kayıpları dengeleyeceği öngörülmektedir. 5 Mart 2020 tarihinde açıklanan yıllık hedeflerimizin içinde, SGK fiyatlarından gelecek artış etkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda, 2020 yılı için açıklanan %18'lik hasılat ve %25'lik FAVÖK artışı beklentimizi koruyoruz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828570


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:0597.622
Değişim :  4,25% |  3.982,14
Açılış :  93.658  
Önceki Kapanış :  93.640  
En Yüksek
98.856 En Düşük
91.644
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8246 7,8639 % -1,09  
Frank 6,5677 6,6073 % -1,43  
Riyal 1,6719 1,6803 % -0,31  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.589 1.589 12,24  
Altın Gr. 323 323 2,64  
Cumhuriyet 2.140 2.172 20,00  
Tam 2.134 2.187 19,43  
Yarım 1.031 1.058 9,40  
Çeyrek 517 529 4,70  
Gümüş.Ons 15,75 15,77 -0,07  
Gümüş Gr. 3,20 3,21 -0,01  
B. Petrol 35,34 35,34 2,12  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru