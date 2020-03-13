***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2020 yılı Ocak-Şubat döneminde hem yurtiçi (%20) hem de yurtdışı sağlık turizmi (%26) hasılatımız beklentilerimizin üzerinde büyürken toplam hastane hasılatı %21 artış gösterdi. Mart ayında COVID-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle yurtdışı sağlık turizmi hasılatımızda bir miktar gerileme olsa da, kuvvetli seyreden yurtiçi hasılatının bunu telafi ettiği görülmektedir.Ayrıca, SGK fiyat listesi 3 Mart tarihinde 11 Mart'tan sonra geçerli olmak üzere güncellenmiştir. Mart ayında devreye giren yeni SGK fiyatlarının yurtiçi hastane hasılatını olumlu etkileyeceği ve yurtdışı sağlık turizm hasılatında oluşabilecek kayıpları dengeleyeceği öngörülmektedir. 5 Mart 2020 tarihinde açıklanan yıllık hedeflerimizin içinde, SGK fiyatlarından gelecek artış etkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda, 2020 yılı için açıklanan %18'lik hasılat ve %25'lik FAVÖK artışı beklentimizi koruyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828570BIST