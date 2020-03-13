***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
13.03.2020 14:30
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 yılı Ocak-Şubat döneminde hem yurtiçi (%20) hem de yurtdışı sağlık turizmi (%26) hasılatımız beklentilerimizin üzerinde büyürken toplam hastane hasılatı %21 artış gösterdi. Mart ayında COVID-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle yurtdışı sağlık turizmi hasılatımızda bir miktar gerileme olsa da, kuvvetli seyreden yurtiçi hasılatının bunu telafi ettiği görülmektedir.
Ayrıca, SGK fiyat listesi 3 Mart tarihinde 11 Mart'tan sonra geçerli olmak üzere güncellenmiştir. Mart ayında devreye giren yeni SGK fiyatlarının yurtiçi hastane hasılatını olumlu etkileyeceği ve yurtdışı sağlık turizm hasılatında oluşabilecek kayıpları dengeleyeceği öngörülmektedir. 5 Mart 2020 tarihinde açıklanan yıllık hedeflerimizin içinde, SGK fiyatlarından gelecek artış etkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda, 2020 yılı için açıklanan %18'lik hasılat ve %25'lik FAVÖK artışı beklentimizi koruyoruz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828570
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|Sterlin
|7,8246
|7,8639
|% -1,09
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|Frank
|6,5677
|6,6073
|% -1,43
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|Riyal
|1,6719
|1,6803
|% -0,31
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.589
|1.589
|12,24
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|Altın Gr.
|323
|323
|2,64
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|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|20,00
|
|Tam
|2.134
|2.187
|19,43
|
|Yarım
|1.031
|1.058
|9,40
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|Çeyrek
|517
|529
|4,70
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|Gümüş.Ons
|15,75
|15,77
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|-0,01
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|B. Petrol
|35,34
|35,34
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