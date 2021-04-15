***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi MLP Care 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucuna İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 19.03.2021Genel Kurul Tarihi 15.04.2021Genel Kurul Saati 09:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Kongre Merkezi – Maltepe Mahallesi, Teyyareci Sami Sokak, No.3 Zeytinburnu, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,7 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Sermaye Piyasası düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. Maddesine uygun olarak, görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine 10 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen Sn. Meral Kurdaş ve Sn. Tayfun Bayazıt'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinin Genel Kurul onayına sunulması ve ücretlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,10 - 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirket Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 24. Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili düzenlemeleri gereğince denetimi için Bağımsız Denetçi'nin seçilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. Maddesi uyarınca 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi 2021 yılı hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2021 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2020 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket'in konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi,15 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 MLP CARE 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 MLP CARE 2020 ANNUAL ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING INFORMATION DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirket'in 2020 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı" 15 Nisan 2021 Perşembe günü (bugün) saat 09:00'da "İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Kongre Merkezi – Maltepe Mahallesi, Teyyareci Sami Sokak, No.3 Zeytinburnu, İstanbul" adresinde yapılmış olup Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır.Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda· Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2020 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.· 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş, 2021 yılında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin ise 10.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif kabul edilmiştir.· 3 yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen Sn. Meral Kurdaş ve Sn. Tayfun Bayazıt'ın atanması ve başlangıç yılı için yıllık toplam net 156.000TL ücretin aylık bazda ödenmesi onaylanmıştır.· 2021 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.· Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansal esneklik kabiliyetinin daha da artırılması amacıyla 01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemindeki faaliyetlerinden elde edilen Net Dağıtılabilir Dönem Kârının dağıtılmaması onaylanmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 MLP Care 2020 Genel Kurul Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 MLP Care 2020 Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928631BIST