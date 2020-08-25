***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.08.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçalnma aracı ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/08/2020 tarih ve 52/1021 sayılı kararı kapsamında onaylanmış olup, Şirketimiz tarafından 500.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871005BIST