***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi
25.08.2020 10:57
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçalnma aracı ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/08/2020 tarih ve 52/1021 sayılı kararı kapsamında onaylanmış olup, Şirketimiz tarafından 500.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871005
BIST
13:321.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,56
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
13:327,3993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0217
|Açılış
|: 7,4290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3993
En Düşük
7,3558
13:328,7597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0618
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
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8,7597
En Düşük
8,6716
13:32458,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,47
|Açılış
|: 458,30
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler13:32
|INTEM
|14,30
|3.889.836
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|9.663.772
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.235.862
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|284.994
|% 9,91
|
|CUSAN
|5,11
|30.721.424
|% 9,89
|
|BURVA
|55,00
|739.085
|% -6,78
|
|DERAS
|8,95
|9.608.993
|% -6,77
|
|BURCE
|21,54
|994.952
|% -6,35
|
|RAYSG
|6,94
|7.816.555
|% -5,58
|
|IZFAS
|3,05
|740.164
|% -5,57
|
|THYAO
|11,37
|933.124.510
|% 2,62
|
|PETKM
|4,16
|771.177.851
|% 0,48
|
|SASA
|15,82
|567.463.857
|% 6,17
|
|GUSGR
|6,56
|450.651.921
|% 1,86
|
|GSRAY
|3,11
|383.499.795
|% 6,51
|
|PETKM
|4,16
|771.177.851
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,91
|304.053.325
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,09
|323.454.128
|% -2,34
|
|GSRAY
|3,11
|383.499.795
|% 6,51
|
|BJKAS
|3,27
|300.784.368
|% 2,83
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3956
|7,3993
|% 0,29
|
|Euro
|8,7539
|8,7597
|% 0,71
|
|Sterlin
|9,6738
|9,7224
|% 0,63
|
|Frank
|8,1038
|8,1526
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9658
|1,9757
|% 0,19
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-0,88
|
|Altın Gr.
|457
|458
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|-24,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|-21,43
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|-10,36
|
|Çeyrek
|735
|752
|-5,19
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,59
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,83
|45,83
|0,19
|