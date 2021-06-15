***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi
15.06.2021 14:36
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.04.2021 tarihli açıklamamıza konu olan, Şirketimizce 500.000.000 TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 36 (otuzaltı) aya kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu kapsamda ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından onaylanmıştır. Başvuru formu ve onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi bilgi amaçlı yapılmıştır. Türkçe ve İngilizce metinlerde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942373
BIST
15:131.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -14,27
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
15:138,5467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0775
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
15:1310,3596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0923
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
15:13512,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,78
|Açılış
|: 512,98
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler15:13
|MRSHL
|277,20
|4.840.879
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|84.016.864
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,04
|6.134.002
|% 9,49
|
|TKURU
|127,80
|1.535.298
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.249.462
|% -9,82
|
|DERHL
|4,42
|23.421.823
|% -8,87
|
|EKGYO
|2,23
|986.896.612
|% 2,29
|
|THYAO
|14,51
|845.745.408
|% -0,75
|
|KRDMD
|7,49
|621.615.745
|% -1,96
|
|GARAN
|8,37
|595.145.641
|% 0,12
|
|KOZAL
|123,80
|406.642.683
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,23
|986.896.612
|% 2,29
|
|YKBNK
|2,24
|304.788.322
|% -0,44
|
|GSRAY
|3,82
|367.548.523
|% -3,54
|
|IHLGM
|1,24
|109.925.989
|% 2,48
|
|KRDMD
|7,49
|621.615.745
|% -1,96
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5442
|8,5467
|% 0,92
|
|Euro
|10,3515
|10,3596
|% 0,90
|
|Sterlin
|11,9817
|12,0418
|% 0,59
|
|Frank
|9,4630
|9,5200
|% 0,91
|
|Riyal
|2,2736
|2,2850
|% 0,98
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-0,99
|
|Altın Gr.
|513
|513
|4,92
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.451
|69,00
|
|Tam
|3.375
|3.462
|58,48
|
|Yarım
|1.631
|1.675
|28,29
|
|Çeyrek
|818
|837
|14,15
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,02
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|0,89
|
Seans Raporu
15:13
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15:24XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 9, 435.00 milyon TL de
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15:23VAKFN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 105, 443 adet işlem
-
15:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, VAKBN, GUBRF
-
15:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.72 ) 1, 267
-
15:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, TUREX, MRSHL