***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.04.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.04.2021 tarihli açıklamamıza konu olan, Şirketimizce 500.000.000 TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 36 (otuzaltı) aya kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu kapsamda ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından onaylanmıştır. Başvuru formu ve onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi bilgi amaçlı yapılmıştır. Türkçe ve İngilizce metinlerde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942373BIST