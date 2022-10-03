***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi
03.10.2022 09:48
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.08.2022 tarihli açıklamamıza konu olan, Şirketimizce 750.000.000 TL (Yediyüzellimilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu kapsamda ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından onaylanmıştır. Başvuru formu ve onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi bilgi amaçlı yapılmıştır. Türkçe ve İngilizce metinlerde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066531
BIST
14:063.286
En Yüksek
|Değişim
|: 3,35%
|| 106,37
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.288
En Düşük
3.196
14:0618,5690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0673
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
14:0618,1937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0574
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
14:06994,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,72
|Açılış
|: 995,00
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler14:04
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|80.179.345
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|176.578.257
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.107.745
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.209.921
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.951
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.061.505
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|UZERB
|43,60
|1.101.199
|% -7,12
|
|THYAO
|75,10
|4.119.267.373
|% 6,37
|
|SASA
|70,85
|1.910.555.353
|% 3,89
|
|TUPRS
|314,30
|1.466.408.955
|% 8,53
|
|ASELS
|30,16
|1.123.148.676
|% 2,94
|
|YKBNK
|7,34
|1.121.206.568
|% 3,82
|
|EKGYO
|3,99
|966.446.390
|% 3,10
|
|YKBNK
|7,34
|1.121.206.568
|% 3,82
|
|ODAS
|6,43
|707.651.106
|% 1,42
|
|AKBNK
|11,72
|1.028.471.733
|% 3,81
|
|ISCTR
|7,79
|642.716.800
|% 3,59
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5602
|18,5770
|% 0,41
|
|Euro
|18,1704
|18,2007
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,7286
|20,8325
|% 0,61
|
|Frank
|18,6818
|18,7943
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9270
|4,9517
|% 0,34
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|3,70
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,98
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.748
|24,00
|
|Tam
|6.688
|6.743
|11,00
|
|Yarım
|3.254
|3.294
|3,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.647
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,40
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,59
|0,25
|
|B. Petrol
|88,41
|88,41
|3,27
|
Seans Raporu
14:04
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-
14:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 130, 53 artarak (% 3.78 ) 3, 588
-
14:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
-
14:19
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, AYES, ARTI
-
14:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, TUPRS
-
14:19XU100
Endeks 3, 284 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 28 üstünde . İşlem hacmi 30, 097.00 milyon TL de