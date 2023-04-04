***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.04.2023 12:39
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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24.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in, Yönetim Kurulu'nun 31.01.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve Sermaye Piyasası Kanunu 31. maddesine uygun olarak aldığı karara ilişkin 13.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru onaylanmıştır. Buna göre, 500.000.000 TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilebilecektir. Başvuru formu ve onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi bilgi amaçlı yapılmıştır. Türkçe ve İngilizce metinlerde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131444
BIST
13:174.899
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 59,13
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.912
En Düşük
4.831
13:1719,2301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0470
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2335
En Düşük
19,1668
13:1721,0354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1031
|Açılış
|: 21,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,0525
En Düşük
20,8927
13:171.225,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.225,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.226,94
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler13:15
|ZEDUR
|47,16
|6.216.702
|% 9,98
|
|MAKIM
|18,96
|19.332.668
|% 4,00
|
|KCAER
|17,83
|84.358.550
|% 3,30
|
|SUWEN
|57,55
|23.150.843
|% 2,77
|
|MNDTR
|15,55
|11.728.665
|% 2,57
|
|EKSUN
|85,65
|1.571.325.213
|% -9,98
|
|AKFYE
|14,49
|776.249.745
|% -6,46
|
|SDTTR
|121,00
|721.956.698
|% -5,62
|
|GOKNR
|17,77
|217.856.828
|% -5,07
|
|BVSAN
|61,30
|257.141.265
|% -2,93
|
|EKSUN
|85,65
|1.571.325.213
|% -9,98
|
|ASTOR
|47,94
|1.280.051.418
|% -2,68
|
|AKFYE
|14,49
|776.249.745
|% -6,46
|
|SDTTR
|121,00
|721.956.698
|% -5,62
|
|BVSAN
|61,30
|257.141.265
|% -2,93
|
|AKFYE
|14,49
|776.249.745
|% -6,46
|
|ASTOR
|47,94
|1.280.051.418
|% -2,68
|
|EKSUN
|85,65
|1.571.325.213
|% -9,98
|
|GOKNR
|17,77
|217.856.828
|% -5,07
|
|EUREN
|10,40
|65.496.682
|% -0,38
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2239
|19,2286
|% 0,24
|
|Euro
|21,0301
|21,0416
|% 0,52
|
|Sterlin
|23,9523
|24,0724
|% 0,80
|
|Frank
|20,9857
|21,1122
|% 0,19
|
|Riyal
|5,1118
|5,1374
|% 0,19
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-2,95
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|1,18
|
|Cumhuriyet
|8.321
|8.447
|67,00
|
|Tam
|8.341
|8.426
|25,00
|
|Yarım
|4.089
|4.123
|12,00
|
|Çeyrek
|2.045
|2.061
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,08
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,88
|14,90
|0,09
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|0,54
|