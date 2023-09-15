***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi
15.09.2023 18:26
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.05.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve Sermaye Piyasası Kanunu 31. maddesine uygun olarak aldığı karara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru onaylanmıştır. Buna göre 1.500.000.000 TL (Birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilebilecektir. Başvuru formu ve onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195448
BIST
'
18:057.962
En Düşük
|Değişim
|: -1,93%
|| -156,77
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
7.962
En Yüksek
8.139
18:0526,9840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0653
|Açılış
|: 26,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9200
|
27,3696
En Düşük
26,8718
18:0528,7971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0795
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0931
En Düşük
28,4403
18:051.669,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 14,40
|Açılış
|: 1.669,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|52,80
|450.440.781
|% 10,00
|
|TATEN
|58,30
|503.966.478
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|221.890.879
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.019.393
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|79.079.020
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|456.699.406
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|5.007.861
|% -9,99
|
|EMKEL
|35,62
|263.879.494
|% -9,96
|
|ATSYH
|63,00
|10.395.839
|% -9,94
|
|HUBVC
|9,85
|95.512.512
|% -8,80
|
|THYAO
|227,10
|8.573.719.849
|% -4,78
|
|EREGL
|44,00
|5.552.961.330
|% -0,05
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|KOZAL
|29,78
|5.053.132.882
|% -4,61
|
|YKBNK
|16,07
|4.823.986.892
|% -0,43
|
|ZOREN
|4,79
|1.400.916.732
|% -0,42
|
|SKBNK
|5,63
|1.319.718.037
|% 3,49
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|VAKBN
|14,35
|2.954.619.378
|% 2,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9778
|26,9840
|% 0,24
|
|Euro
|28,7842
|28,7971
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,3160
|33,4831
|% -0,05
|
|Frank
|29,9598
|30,1403
|% -0,00
|
|Riyal
|7,1720
|7,2079
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|13,51
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|14,63
|
|Cumhuriyet
|11.320
|11.491
|104,00
|
|Tam
|11.044
|11.156
|23,00
|
|Yarım
|5.539
|5.601
|11,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.801
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|20,00
|20,02
|0,40
|
|B. Petrol
|93,67
|93,67
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TAVHL
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 113.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 893, 943 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ISCTR, EREGL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 25 kaybederek (% -1.45 ) 7, 020
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, TRILC, MARTI, RTALB, MMCAS, OFSYM, DIRIT, SNPAM, ALCAR, OYLUM
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMKEL, ATSYH, INGRM, QNBFL