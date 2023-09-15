***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 31.05.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve Sermaye Piyasası Kanunu 31. maddesine uygun olarak aldığı karara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru onaylanmıştır. Buna göre 1.500.000.000 TL (Birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilebilecektir. Başvuru formu ve onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195448BIST