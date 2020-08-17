***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.08.2020 17:45
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.07.2020
Ek Açıklamalar
Bu kapsamda Şirketimizce, yurtiçinde 500.000.000 TL (beşyüzmilyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı niteliğinde sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne başvuruda bulunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili belgeleri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MPARK YKK 01.07.2020 2020-34.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869438
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
18:057,3833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3989
En Düşük
7,3558
18:058,7806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0667
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
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8,7910
En Düşük
8,7054
18:05470,51
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 10,39
|Açılış
|: 470,50
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
473,00
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|26,40
|8.336.125
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,94
|67.365.661
|% 10,00
|
|BURCE
|24,64
|15.822.336
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|46.851.836
|% 9,99
|
|KENT
|2.518,50
|22.811.749
|% 9,98
|
|PKENT
|698,40
|1.660.718
|% -10,00
|
|RALYH
|14,50
|23.762.357
|% -9,99
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|SILVR
|4,50
|67.952.111
|% -9,82
|
|KATMR
|3,95
|134.261.820
|% -9,20
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 3,30
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 1,45
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 6,37
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3797
|7,3833
|% 0,36
|
|Euro
|8,7565
|8,7806
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,6517
|9,7001
|% 0,56
|
|Frank
|8,1196
|8,1685
|% 0,73
|
|Riyal
|1,9642
|1,9740
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.981
|35,76
|
|Altın Gr.
|471
|471
|10,71
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,42
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,26
|
|B. Petrol
|45,39
|45,39
|0,59
|