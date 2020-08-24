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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.08.2020 16:22
GÜNCEL HABERLER



***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 01.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.08.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.08.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçalnma aracı ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/08/2020 tarih ve 52/1021 sayılı kararı kapsamında onaylanmış olup, Şirketimiz tarafından 500.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MLP Care Başvuru Formu.pdf
EK: 2 MLP Care Onaylı İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870887


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