***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 01.07.2020İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 28.07.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.08.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.08.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 28.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçalnma aracı ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/08/2020 tarih ve 52/1021 sayılı kararı kapsamında onaylanmış olup, Şirketimiz tarafından 500.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 MLP Care Başvuru Formu.pdfEK: 2 MLP Care Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870887BIST