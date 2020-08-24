***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.08.2020 16:22
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.08.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.08.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçalnma aracı ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/08/2020 tarih ve 52/1021 sayılı kararı kapsamında onaylanmış olup, Şirketimiz tarafından 500.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MLP Care Başvuru Formu.pdf
EK: 2 MLP Care Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870887
BIST
18:051.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.106
18:057,3763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0401
|Açılış
|: 7,4160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3835
En Düşük
7,2756
18:058,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0706
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7419
En Düşük
8,5516
18:05458,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,33
|Açılış
|: 458,15
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
465,09
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,40
|371.666.694
|% 10,00
|
|BFREN
|843,80
|23.892.161
|% 10,00
|
|EMKEL
|3,30
|9.548.196
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|4.246.554
|% 10,00
|
|PKENT
|715,00
|728.659
|% 10,00
|
|ORMA
|8,55
|486.320
|% -10,00
|
|ALKA
|13,72
|49.605.525
|% -6,79
|
|BURCE
|23,00
|2.973.141
|% -6,20
|
|SAYAS
|5,17
|7.804.247
|% -5,66
|
|GARFA
|11,63
|63.909.208
|% -5,60
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|TUPRS
|84,30
|1.632.384.095
|% 1,69
|
|GARAN
|6,96
|713.605.655
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|GSRAY
|2,92
|564.685.295
|% 9,77
|
|ZOREN
|2,53
|496.922.829
|% -3,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3723
|7,3763
|% 0,55
|
|Euro
|8,6976
|8,7095
|% 0,82
|
|Sterlin
|9,6150
|9,6632
|% 0,42
|
|Frank
|8,0661
|8,1147
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9613
|1,9711
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-10,91
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,40
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,47
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,45
|45,45
|0,52
|