***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.01.2021 13:23
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.12.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 500.000.000.-TL (beşyüzmilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898244
BIST
15:061.537
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:04
|INVEO
|58,30
|51.934.173
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|95.258.487
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|104.811.091
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
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|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
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|KOZAL
|117,50
|1.826.741.280
|% 8,29
|
|EKGYO
|2,52
|1.625.298.823
|% -3,08
|
|THYAO
|12,91
|1.216.945.543
|% 1,81
|
|SISE
|7,45
|1.082.641.316
|% 0,95
|
|OTKAR
|423,40
|1.006.425.340
|% -1,74
|
|EKGYO
|2,52
|1.625.298.823
|% -3,08
|
|SKBNK
|1,58
|326.156.157
|% 1,94
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|PETKM
|5,25
|810.277.212
|% 0,00
|
|SISE
|7,45
|1.082.641.316
|% 0,95
|
|TSKB
|1,85
|260.876.243
|% -0,54
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3385
|7,3431
|% -0,07
|
|Euro
|8,9939
|9,0020
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,9570
|10,0070
|% 0,22
|
|Frank
|8,2773
|8,3272
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9531
|1,9629
|% 0,06
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-19,55
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|2.963
|3.008
|-31,00
|
|Tam
|2.953
|3.028
|-28,77
|
|Yarım
|1.427
|1.465
|-13,92
|
|Çeyrek
|716
|732
|-6,96
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,72
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,13
|
|B. Petrol
|55,18
|55,18
|0,80
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