***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt içinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması ve SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.04.2021İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 14.04.2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve Sermaye Piyasası Kanunu 31. maddesine uygun olarak aşağıdaki kararları almıştır: 1) Şirketimizce 500.000.000 TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 36 (otuzaltı) aya kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilecektir ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusu yapılacaktır. 2) Borçlanma aracı ihracına ilişkin Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' den aracılık hizmeti alınacaktır. 3) Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi ve gerekli diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesini teminen Şirket'in Genel Müdürlüğü'ne yetki verilecektir. 4) İhraç işlemleri süresince Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri tanzime, imzalamaya ve Şirket'i temsil etmeye Adem Elbaşı ve Burcu Öztürk müştereken yetkili kılınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930869BIST