***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.06.2021 16:38
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK Onayına İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.06.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.06.2022
Ek Açıklamalar
26.04.2021 tarihli açıklamamıza konu olan, Şirketimizce 500.000.000 TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 36 (otuzaltı) aya kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu kapsamda ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından onaylanmıştır. Başvuru formu ve onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi bilgi amaçlı yapılmıştır. Türkçe ve İngilizce metinlerde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu .pdf
EK: 2 SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942214
BIST
17:541.457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
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|Açılış
|: 1.467
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|Önceki Kapanış
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1.469
En Düşük
1.451
17:548,4002
En Yüksek
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|: 0,07%
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|Açılış
|: 8,3950
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|Önceki Kapanış
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8,4108
En Düşük
8,3031
17:5410,1931
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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10,1984
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10,0527
17:54504,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
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|Açılış
|: 504,11
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|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler17:54
|GSRAY
|3,96
|376.205.915
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.976.069
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|53.769.577
|% 9,94
|
|KUTPO
|35,38
|186.635.154
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.430.236
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.303.229
|% -9,81
|
|BERA
|25,60
|96.755.306
|% -5,26
|
|MZHLD
|47,50
|2.994.557
|% -5,19
|
|THYAO
|14,67
|1.583.126.760
|% 0,55
|
|GARAN
|8,39
|848.900.542
|% -0,83
|
|FENER
|38,20
|688.177.554
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,19
|522.651.081
|% -1,35
|
|TUPRS
|104,40
|500.840.272
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,19
|522.651.081
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,25
|486.204.233
|% -0,88
|
|THYAO
|14,67
|1.583.126.760
|% 0,55
|
|GARAN
|8,39
|848.900.542
|% -0,83
|
|GSRAY
|3,96
|376.205.915
|% 10,00
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3984
|8,4002
|% 0,07
|
|Euro
|10,1880
|10,1931
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,8243
|11,8836
|% 0,14
|
|Frank
|9,3097
|9,3658
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2338
|2,2450
|% 0,10
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-12,52
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,96
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|0,02
|
|B. Petrol
|73,39
|73,39
|0,70
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Seans Raporu
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