***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.11.2021 23:50
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracı Hakkında Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirketimizin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ve sair mevzuat çerçevesinde Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirket'ince 750.000.000 TL'ye kadar nominal değerli, 1-60 ay arasında vadelerle, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı yoluyla borçlanmasına karar verilmiştir. İhraca ilişkin aracılık hizmeti imzalanan Aracılık ve Yetkilendirme Sözleşmesi kapsamında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve iştiraklerinden alınacaktır. Bahsi geçen kira sertifikası ihracı nedeniyle SPK'ya başvuru yapıldığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975026
BIST
18:051.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 28,64
|Açılış
|: 1.562
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|Önceki Kapanış
|: 1.547
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1.577
En Düşük
1.562
18:059,6888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0059
|Açılış
|: 9,7100
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|Önceki Kapanış
|: 9,7000
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9,7067
En Düşük
9,6664
18:0511,2403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0141
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18:05558,25
En Yüksek
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|: 1,78%
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|Açılış
|: 558,39
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|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
562,64
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 10,00
|
|CLEBI
|188,60
|205.668.459
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|8.396.932
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|142.411.262
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|156.016.146
|% 9,95
|
|CANTE
|11,70
|159.308.735
|% -10,00
|
|DOBUR
|63,75
|34.380.538
|% -9,96
|
|BASGZ
|28,04
|11.576.735
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|19.046.412
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,59
|301.688.588
|% -9,29
|
|THYAO
|16,97
|3.407.742.878
|% 8,92
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,67
|
|ISCTR
|6,18
|943.005.431
|% 3,69
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 3,47
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 2,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 3,47
|
|SKBNK
|1,10
|331.601.462
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,05
|553.562.144
|% 3,02
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6801
|9,6888
|% 0,06
|
|Euro
|11,2042
|11,2403
|% 0,13
|
|Sterlin
|13,0369
|13,1023
|% -0,88
|
|Frank
|10,5759
|10,6396
|% 0,43
|
|Riyal
|2,5753
|2,5882
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-0,29
|
|Altın Gr.
|558
|558
|9,90
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,82
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|80,89
|80,89
|-1,10
|