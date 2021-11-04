***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracı Hakkında AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 20.10.2021İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimizin 20.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirketimizin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ve sair mevzuat çerçevesinde Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirket'ince 750.000.000 TL'ye kadar nominal değerli, 1-60 ay arasında vadelerle, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı yoluyla borçlanmasına karar verilmiştir. İhraca ilişkin aracılık hizmeti imzalanan Aracılık ve Yetkilendirme Sözleşmesi kapsamında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve iştiraklerinden alınacaktır. Bahsi geçen kira sertifikası ihracı nedeniyle SPK'ya başvuru yapıldığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975026BIST