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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.08.2022 17:36
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt içinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması ve SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 28.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 28.07.2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve Sermaye Piyasası Kanunu 31. maddesine uygun olarak aşağıdaki kararları almıştır: 1) Şirketimizce 750.000.000 TL (Yediyüzellimilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilecektir ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusu yapılacaktır. 2) Borçlanma aracı ihracına ilişkin Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' den aracılık hizmeti alınacaktır. 3) Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi ve gerekli diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesini teminen Şirket'in Genel Müdürlüğü'ne yetki verilecektir. 4) İhraç işlemleri süresince Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri tanzime, imzalamaya ve Şirket'i temsil etmeye Muharrem Usta ile birlikte Sullivan B.V. (gerçek kişi temsilcisi Seymur Tarı) veya Elinor B.V. (gerçek kişi temsilcisi Hatice Hale Özsoy Bıyıklı)'dan herhangi biri müştereken yetkili kılınacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055105


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