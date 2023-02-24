***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.02.2023 23:44
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhraç Edilmesi Hakkında Karar Alınması ve SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.02.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.01.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve Sermaye Piyasası Kanunu 31. maddesine uygun olarak Şirketimizce 1.500.000.000 TL (Birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. İlgili Yönetim Kurulu kararına istinaden Şirketimiz 13.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116944
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -27,45
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.054
18:0518,8852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9361
En Düşük
18,7970
18:0519,9212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,1029
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8737
18:051.100,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.099,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.098,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|5,39
|45.162.913
|% 10,00
|
|ULUSE
|347,60
|32.913.520
|% 10,00
|
|AFYON
|11,23
|1.216.179.993
|% 9,99
|
|OZSUB
|14,97
|62.744.786
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|111.881.119
|% 9,98
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|DERHL
|5,25
|26.298.414
|% -7,89
|
|CANTE
|70,40
|301.247.239
|% -6,26
|
|COSMO
|104,10
|2.187.422
|% -6,13
|
|SUMAS
|101,50
|305.817
|% -5,76
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|EREGL
|44,24
|5.620.952.644
|% -0,32
|
|TUPRS
|599,60
|3.875.471.851
|% 2,23
|
|ASTOR
|36,40
|3.811.592.542
|% 6,56
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|BUCIM
|7,95
|1.743.406.144
|% 3,38
|
|DOHOL
|9,18
|1.233.141.533
|% 5,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8697
|18,8852
|% 0,06
|
|Euro
|19,9107
|19,9212
|% -0,51
|
|Sterlin
|22,4889
|22,6017
|% -0,59
|
|Frank
|19,9922
|20,1126
|% -0,74
|
|Riyal
|5,0199
|5,0450
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-12,36
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|-6,83
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.496
|7.567
|-57,00
|
|Yarım
|3.662
|3.703
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.851
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,76
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|-0,34
|
|B. Petrol
|83,25
|83,25
|1,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULKER
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 839, 534 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 39 kaybederek (% -0.21 ) 4, 543
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, PINSU, IDEAS, AFYON, GARFA, AKSA, BIOEN, BASCM, NUHCM, BRSAN
-
17:55
HLGYO, GARFA, EMKEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
MOBTL, DERHL, CANTE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında