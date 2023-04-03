***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.04.2023 22:29
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK Onayına İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni "İhraç Tavanı Limiti" rakamının 500.000.000 TL olarak güncellenmesi
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.03.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.03.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in, Yönetim Kurulu'nun 31.01.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve Sermaye Piyasası Kanunu 31. maddesine uygun olarak aldığı karara ilişkin 13.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru onaylanmıştır. Buna göre, 500.000.000 TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilebilecektir. Başvuru formu ve onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi bilgi amaçlı yapılmıştır. Türkçe ve İngilizce metinlerde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 SPK Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131348
BIST