***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK Onayına İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni "İhraç Tavanı Limiti" rakamının 500.000.000 TL olarak güncellenmesiYetkili Organ Karar Tarihi 31.01.2023İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 13.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.03.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz'in, Yönetim Kurulu'nun 31.01.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve Sermaye Piyasası Kanunu 31. maddesine uygun olarak aldığı karara ilişkin 13.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru onaylanmıştır. Buna göre, 500.000.000 TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilebilecektir. Başvuru formu ve onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi bilgi amaçlı yapılmıştır. Türkçe ve İngilizce metinlerde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 SPK Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131348BIST