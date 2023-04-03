Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.04.2023 22:29
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK Onayına İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni "İhraç Tavanı Limiti" rakamının 500.000.000 TL olarak güncellenmesi

Yetkili Organ Karar Tarihi 31.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.03.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.03.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in, Yönetim Kurulu'nun 31.01.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve Sermaye Piyasası Kanunu 31. maddesine uygun olarak aldığı karara ilişkin 13.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru onaylanmıştır. Buna göre, 500.000.000 TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilebilecektir. Başvuru formu ve onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi bilgi amaçlı yapılmıştır. Türkçe ve İngilizce metinlerde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 SPK Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131348


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.839
Değişim :  0,55% |  26,53
Açılış :  4.806  
Önceki Kapanış :  4.813  
En Yüksek
4.852 En Düşük
4.680
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKSUN 95,15 1.739.098.145 % 10,00  
RAYSG 23,10 30.750.092 % 10,00  
ATSYH 93,50 7.394.074 % 10,00  
OYAYO 11,67 29.065.840 % 9,99  
BRKO 4,63 2.919.989 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,1962 19,2211 % 0,20  
Euro 20,9155 21,0368 % 0,50  
Sterlin 23,7602 23,8794 % -0,01  
Frank 20,9469 21,0731 % 0,00  
Riyal 5,1044 5,1300 % 0,05  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.984 1.985 15,04  
Altın Gr. 1.225 1.225 0,17  
Cumhuriyet 8.256 8.380 50,00  
Tam 8.287 8.400 -1,00  
Yarım 4.063 4.111 0,00  
Çeyrek 2.031 2.055 0,00  
Gümüş.Ons 23,96 24,00 -0,12  
Gümüş Gr. 14,78 14,81 0,00  
B. Petrol 84,77 84,77 -0,07  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru