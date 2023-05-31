***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.05.2023 15:55
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhraç Edilmesi Hakkında Karar Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.05.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve Sermaye Piyasası Kanunu 31. maddesine uygun olarak Şirketimizce 1.500.000.000 TL (Birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155023
BIST
16:374.922
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -29,79
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.982
16:3720,6991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,2036
|Açılış
|: 20,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
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21,0001
En Düşük
20,4442
16:3722,2599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,2391
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
16:371.306,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 18,90
|Açılış
|: 1.306,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler16:36
|AVHOL
|33,88
|179.136.586
|% 10,00
|
|GRTRK
|19,26
|185.683.114
|% 9,99
|
|KONKA
|36,34
|56.927.045
|% 9,99
|
|KOPOL
|44,12
|649.439.018
|% 9,97
|
|CVKMD
|152,60
|246.088.733
|% 9,94
|
|ISKUR
|690.300,00
|1.380.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|7.894.992
|% -9,97
|
|VKFYO
|8,75
|72.287.855
|% -6,62
|
|BRKO
|3,65
|714.896
|% -6,41
|
|GSRAY
|8,33
|467.080.802
|% -5,34
|
|THYAO
|145,90
|6.246.752.818
|% -0,75
|
|YKBNK
|10,21
|3.946.389.024
|% -0,58
|
|AKBNK
|16,21
|3.559.332.340
|% -0,98
|
|GARAN
|27,18
|3.217.550.179
|% -1,66
|
|ISCTR
|11,41
|2.977.207.571
|% -1,64
|
|YKBNK
|10,21
|3.946.389.024
|% -0,58
|
|ISCTR
|11,41
|2.977.207.571
|% -1,64
|
|EKGYO
|7,29
|1.605.161.290
|% -1,49
|
|AKBNK
|16,21
|3.559.332.340
|% -0,98
|
|KOZAL
|22,56
|2.699.578.966
|% 5,42
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6953
|20,7000
|% 1,00
|
|Euro
|22,2136
|22,2880
|% 1,21
|
|Sterlin
|25,5684
|25,6967
|% 1,11
|
|Frank
|22,6486
|22,7850
|% 0,79
|
|Riyal
|5,5032
|5,5308
|% 1,29
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|3,97
|
|Altın Gr.
|1.307
|1.307
|18,87
|
|Cumhuriyet
|9.065
|9.202
|82,00
|
|Tam
|9.011
|9.259
|82,37
|
|Yarım
|4.420
|4.548
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.217
|2.281
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,53
|15,55
|0,29
|
|B. Petrol
|72,27
|72,27
|-1,44
|
Seans Raporu
16:36
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16:51CEMTS
Yüzde -79.57 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 391, 974 adet işlem
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