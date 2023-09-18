Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

18.09.2023 16:24
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK Onayına İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 31.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.06.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.09.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.05.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve Sermaye Piyasası Kanunu 31. maddesine uygun olarak aldığı karara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru onaylanmıştır. Buna göre 1.500.000.000 TL (Birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilebilecektir. Başvuru formu ve onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Başvuru Formu.pdf
EK: 2 SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195755


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:517.766
Değişim :  -2,47% |  -196,47
Açılış :  7.952  
Önceki Kapanış :  7.962  
En Düşük
7.755 En Yüksek
7.952
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 1.541,10 3.154.781 % 10,00  
ISBTR 219.304,90 2.412.354 % 10,00  
ALCAR 998,20 386.383.799 % 9,99  
MIATK 500,20 373.355.405 % 9,98  
TRILC 17,30 267.535.999 % 9,98  
daha fazla
16:49 Alış Satış %  
Dolar 27,0121 27,0226 % 0,15  
Euro 28,8226 28,8357 % 0,10  
Sterlin 33,3639 33,5312 % 0,16  
Frank 29,9759 30,1565 % 0,11  
Riyal 7,1816 7,2176 % 0,14  
daha fazla
16:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.924 -0,01  
Altın Gr. 1.672 1.673 3,12  
Cumhuriyet 11.313 11.484 -13,00  
Tam 11.072 11.144 11,00  
Yarım 5.553 5.595 5,00  
Çeyrek 2.768 2.798 3,00  
Gümüş.Ons 23,00 23,02 -0,02  
Gümüş Gr. 20,04 20,06 0,06  
B. Petrol 94,47 94,47 0,54  
Seans Raporu 16:49
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru