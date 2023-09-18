***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.09.2023 16:24
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK Onayına İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.06.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.09.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.05.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve Sermaye Piyasası Kanunu 31. maddesine uygun olarak aldığı karara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru onaylanmıştır. Buna göre 1.500.000.000 TL (Birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilebilecektir. Başvuru formu ve onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Başvuru Formu.pdf
EK: 2 SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195755
BIST