***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK Onayına İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 31.05.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 13.06.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.09.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 31.05.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve Sermaye Piyasası Kanunu 31. maddesine uygun olarak aldığı karara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru onaylanmıştır. Buna göre 1.500.000.000 TL (Birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilebilecektir. Başvuru formu ve onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Başvuru Formu.pdfEK: 2 SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195755BIST