***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi MLP Care 2020 yılı Kâr Dağıtımına İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 08.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMLPC00013 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMLPC00013 0 0B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 08.03.2021 tarih ve 2021/10 nolu, kâr payı dağıtılmaması yönündeki teklif 15 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır.Aşağıda onaylanan kararın detaylarını bulabilirsiniz:Şirketimizin 01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş TFRS konsolide mali tablolarına göre oluşan 122.997.000,00 TL Net Dönem Kârı'ndan, Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 2.869.541,83 TL 1.Tertip ve 2. Tertip Yasal Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra 120.127.458,17 TL Net Dağıtılabilir Kâr kalmaktadır.2. Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri uyarınca yapılan hesaplamalar sonucunda ise yasal kayıtlarımızda oluşan 26.963.640,25 TL Dönem Kârından, Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 2.869.541,83 TL 1.Tertip ve 2. Tertip Yasal Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra 24.094.098,42 TL Net Dağıtılabilir Kâr kalmaktadır.3. Şirket'in mali yapısının güçlendirilmesi ve finansal esneklik kabiliyetinin daha da artırılması amacıyla, 2020 yılı hesap dönemi Net Dağıtılabilir Dönem Kârının dağıtılmayarak, 1.Tertip ve 2. Tertip Yasal Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra "Geçmiş Yıllar Kârları" hesabına aktarılacaktır.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUMLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 208.037.2022. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 0Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 185.511.000 26.963.640,254. Vergiler ( - ) -62.514.000 05. Net Dönem Kârı 122.997.000 26.963.640,256. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 120.127.458,17 24.094.098,427. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.869.541,83 2.869.541,838. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.740.587 1.740.58710. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.740.587 1.740.58711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928644BIST