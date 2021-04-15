***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.04.2021 19:51
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi MLP Care 2020 yılı Kâr Dağıtımına İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 08.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMLPC00013 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMLPC00013 0 0
B Grubu, MPARK, TREMLPC00021 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 08.03.2021 tarih ve 2021/10 nolu, kâr payı dağıtılmaması yönündeki teklif 15 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır.
Aşağıda onaylanan kararın detaylarını bulabilirsiniz:
Şirketimizin 01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş TFRS konsolide mali tablolarına göre oluşan 122.997.000,00 TL Net Dönem Kârı'ndan, Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 2.869.541,83 TL 1.Tertip ve 2. Tertip Yasal Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra 120.127.458,17 TL Net Dağıtılabilir Kâr kalmaktadır.
2. Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri uyarınca yapılan hesaplamalar sonucunda ise yasal kayıtlarımızda oluşan 26.963.640,25 TL Dönem Kârından, Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 2.869.541,83 TL 1.Tertip ve 2. Tertip Yasal Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra 24.094.098,42 TL Net Dağıtılabilir Kâr kalmaktadır.
3. Şirket'in mali yapısının güçlendirilmesi ve finansal esneklik kabiliyetinin daha da artırılması amacıyla, 2020 yılı hesap dönemi Net Dağıtılabilir Dönem Kârının dağıtılmayarak, 1.Tertip ve 2. Tertip Yasal Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra "Geçmiş Yıllar Kârları" hesabına aktarılacaktır.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 208.037.202
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 0
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 185.511.000 26.963.640,25
4. Vergiler ( - ) -62.514.000 0
5. Net Dönem Kârı 122.997.000 26.963.640,25
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 120.127.458,17 24.094.098,42
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.869.541,83 2.869.541,83
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.740.587 1.740.587
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.740.587 1.740.587
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928644
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