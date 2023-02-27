***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.02.2023 23:01
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Geçerlilik Tarihi Güncellemesine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 875.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.740.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 17.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.02.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği II-18-1" ("Tebliğ")'e uygun olarak Şirketimiz'in kayıtlı sermaye tavanına ilişkin üst limitin mevcut 875.000.000-TL'den 5.740.000.000-TL'ye artırılması ve geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması, bu çerçevede Esas Sözleşme'nin 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 20 Şubat 2023 tarihinde onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kayıtlı Sermaye Tadil Metni.pdf
EK: 2 Amendmend of Articles of Association.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117429
BIST
18:055.197
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 138,69
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.204
En Düşük
4.980
18:0518,9020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9020
En Düşük
18,7946
18:0520,0576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0190
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0576
En Düşük
19,9370
18:051.103,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,50
|Açılış
|: 1.103,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.104,24
En Düşük
1.098,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|67,65
|39.277.230
|% 10,00
|
|BFREN
|5.237,10
|108.735.141
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,68
|71.302.929
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|994.222.737
|% 9,99
|
|GUBRF
|234,80
|2.502.998.578
|% 9,98
|
|CMBTN
|630,00
|150.739.231
|% -7,95
|
|KONYA
|3.700,00
|567.690.659
|% -7,51
|
|METUR
|5,32
|18.696.599
|% -7,48
|
|QNBFL
|86,00
|202.209
|% -7,23
|
|BALAT
|18,72
|1.013.534
|% -6,40
|
|THYAO
|143,40
|7.300.354.734
|% 6,22
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|EREGL
|44,04
|4.167.461.766
|% -0,45
|
|ASTOR
|37,12
|4.147.341.315
|% 1,98
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|YKBNK
|9,86
|2.456.345.008
|% 8,35
|
|AKBNK
|17,32
|3.686.966.938
|% 8,52
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|ISCTR
|11,62
|1.980.832.671
|% 7,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8813
|18,8983
|% 0,06
|
|Euro
|20,0303
|20,0613
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7009
|22,8147
|% -0,01
|
|Frank
|20,1051
|20,2262
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0164
|5,0416
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-0,13
|
|Altın Gr.
|1.103
|1.103
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.508
|7.574
|1,00
|
|Yarım
|3.668
|3.706
|0,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.853
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,64
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,52
|12,53
|0,02
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59VAKKO
Yüzde 8.08 oranında artışla 56.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 752, 754 adet işlem
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17:58GARFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 539 adet işlem
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17:57YUNSA
Yüzde 6.71 oranında artışla 89.00 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 743 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 108, 57 artarak (% 2.40 ) 4, 633
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, PINSU, CEOEM, RAYSG, BRSAN, AKSA, NUHCM, FLAP, RODRG, VANGD