Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.02.2023 23:01
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Geçerlilik Tarihi Güncellemesine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 875.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.740.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 17.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.02.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği II-18-1" ("Tebliğ")'e uygun olarak Şirketimiz'in kayıtlı sermaye tavanına ilişkin üst limitin mevcut 875.000.000-TL'den 5.740.000.000-TL'ye artırılması ve geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması, bu çerçevede Esas Sözleşme'nin 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 20 Şubat 2023 tarihinde onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kayıtlı Sermaye Tadil Metni.pdf
EK: 2 Amendmend of Articles of Association.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117429


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.197
Değişim :  2,74% |  138,69
Açılış :  5.076  
Önceki Kapanış :  5.059  
En Yüksek
5.204 En Düşük
4.980
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 67,65 39.277.230 % 10,00  
BFREN 5.237,10 108.735.141 % 10,00  
KRSTL 9,68 71.302.929 % 10,00  
AKSA 94,10 994.222.737 % 9,99  
GUBRF 234,80 2.502.998.578 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,8813 18,8983 % 0,06  
Euro 20,0303 20,0613 % 0,11  
Sterlin 22,7009 22,8147 % -0,01  
Frank 20,1051 20,2262 % 0,06  
Riyal 5,0164 5,0416 % -0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.817 -0,13  
Altın Gr. 1.103 1.103 -0,23  
Cumhuriyet 7.466 7.579 0,00  
Tam 7.508 7.574 1,00  
Yarım 3.668 3.706 0,00  
Çeyrek 1.834 1.853 0,00  
Gümüş.Ons 20,62 20,64 0,04  
Gümüş Gr. 12,52 12,53 0,02  
B. Petrol 82,17 82,17 0,08  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru