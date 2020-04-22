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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

22.04.2020 18:17
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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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25.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Şirket") konsolide yapısı ile mevcut tahvil/bono ihraçlarını, ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirmiştir. Şirket'in Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BBB+(Trk)" olarak, Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "A-2(Trk)" olarak teyit etmiş, görünümünü ise ‘Pozitif' olarak belirlemiştir. Bununla birlikte, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları "B" seviyesinde teyit edilmiştir.
Derecelendirme raporundaki, Şirket'in farklı gelir gruplarına hitap eden marka ve konseptleriyle sektörde sahip olduğu özgün iş modeli ve lider pazar payı, istikrarlı ciro ve FAVÖK büyüme trendi, düşük seyrini koruyan net finansal borçluluk oranı, sıfırdan ve devralınan hastane yatırımlarının büyütülmesi ve işletilmesi konusunda sahip olunan know-how, mevcut ekonomik konjüktürün özel hastane pazarında sunduğu konsolidasyon fırsatları, Türkiye sağlık sektörünün orta ve uzun vadede OECD ortalamalarına yakınsama sürecinde barındırdığı gelişim potansiyeli ile Covid-19 pandemisini takiben global ölçekte sağlık sektörüne artan oranda yatırım beklentileri gibi faktörler bahsedilen notların teyidinde ve belirlenmesinde etkili olmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839904


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