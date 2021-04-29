***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Şirket") konsolide yapısını ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategoride derecelendirmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BBB+(Trk)"den "A- (Trk)"ye, Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu "A-2 (Trk)"den "A-1 (Trk)"ye "Stabil" görünüm ile yükseltmiştir. Diğer yandan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları, Türkiye Cumhuriyeti ülke notlarıyla sınırlandırılan "BB+/ Negatif" olarak belirlenmiştir.Derecelendirme notlarının yükseltilmesi, MLP Care'in özel sağlık hizmetleri sektöründeki ulusal lider konumu, güçlü gelir ve FAVÖK büyümesi, kâr marjlarındaki artış eğilimi, düşük net finansal kaldıraç seviyeleri ve yerel tahvil piyasasındaki geçmiş performansı sayesinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932193BIST