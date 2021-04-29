***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.04.2021 10:27
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Şirket") konsolide yapısını ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategoride derecelendirmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BBB+(Trk)"den "A- (Trk)"ye, Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu "A-2 (Trk)"den "A-1 (Trk)"ye "Stabil" görünüm ile yükseltmiştir. Diğer yandan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları, Türkiye Cumhuriyeti ülke notlarıyla sınırlandırılan "BB+/ Negatif" olarak belirlenmiştir.
Derecelendirme notlarının yükseltilmesi, MLP Care'in özel sağlık hizmetleri sektöründeki ulusal lider konumu, güçlü gelir ve FAVÖK büyümesi, kâr marjlarındaki artış eğilimi, düşük net finansal kaldıraç seviyeleri ve yerel tahvil piyasasındaki geçmiş performansı sayesinde gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932193
BIST
13:241.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
13:248,2503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0473
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
13:249,9860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0222
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
13:24469,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,88
|Açılış
|: 469,13
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler13:24
|INTEM
|44,26
|8.347.781
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|669.903
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.888.386
|% 9,96
|
|BERA
|32,74
|74.373.971
|% 9,94
|
|BJKAS
|8,42
|90.279.251
|% 9,92
|
|KRTEK
|11,70
|69.717.202
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,90
|630.171
|% -10,00
|
|SODSN
|25,12
|852.719
|% -9,96
|
|IHGZT
|1,94
|1.551.451
|% -9,77
|
|FRIGO
|27,48
|68.814.307
|% -9,01
|
|KOZAL
|113,60
|695.483.766
|% 4,80
|
|THYAO
|12,15
|535.054.159
|% 1,42
|
|EREGL
|19,17
|464.594.455
|% -0,47
|
|PETKM
|6,68
|460.025.953
|% -0,30
|
|GARAN
|7,24
|402.079.564
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,83
|180.880.868
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|146.340.897
|% 0,48
|
|PETKM
|6,68
|460.025.953
|% -0,30
|
|GARAN
|7,24
|402.079.564
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,16
|354.185.840
|% 0,56
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2485
|8,2503
|% 0,58
|
|Euro
|9,9784
|9,9860
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,4597
|11,5172
|% 0,54
|
|Frank
|9,0503
|9,1048
|% 0,73
|
|Riyal
|2,1951
|2,2061
|% 0,69
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-4,74
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,25
|67,25
|-0,80
|