***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı2019 yılında şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı 197'dir (10 konferansta 79 toplantı, 11 Roadshow'da 44 toplantı, 37 yatırımcı toplantısı, 17 analist toplantısı ve 20 telekonferans).1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıYoktur.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYoktur.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749495Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulmuştur.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıOy birliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri > Politikalar > MLP Care Bağış ve Yardım PolitikasıBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756054Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas Sözleşmesi'nde Madde 18 Genel Kurul Toplantıları ile ilgili bilgilendirmeleri içermektedir. Esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağı ise Madde 27'de belirtilmiştir.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi2018 Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında bağımsız denetim şirketi temsilcisi, bakanlık temsilcisi, danışman avukatlık şirketi temsilcisi ve teknik yetkili hazır bulunmuştur. Menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıSadece Şirket Esas Sözleşmesi Madde 18'de belirtilen ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular")'da karar alabilmesi için A grubu payların temsil ettiği sermayenin en az %85 (yüzdeseksenbeş) çoğunluğuna sahip A Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir. A ve B grubu payların her birinin bir oy hakkı vardır. Fakat Şirket Esas Sözleşmesi Madde 18'de belirtilen ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular")'da karar almak için A grubu pay sahiplerinin oyları imtiyaz olarak değerlendirilmiştir. Toplamda 88.229.127 adet A grubu pay mevcuttur. A grubu payların %47'si Lightyear Healthcare B.V., %24'ü Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, %14'ü Muharrem Usta'nın, %6'sı Hujori Financieringen B.V.'nin, %5'i Adem Elbaşı'nın, %2'si İzzet Usta'nın, %1'i Saliha Usta'nın ve %1'i Nurgül Dürüstkan Elbaşı'nın temsil ettiği paylardır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 36,421.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Yoktur.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > MLP Care Kar Dağıtım PolitikasıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 7. Maddesi uyarınca Şirket yönetim Kurulu'nun 7 Mart 2019 tarihli kararla yaptığı Kar Dağıtım teklifinin onaylanması teklif edildi. Söz konusu teklif, yazılı önerge olarak iletildi, önergenin usüle uygun olduğu belirlendi ve Toplantı Başkanı tarafından okundu. Buna göre "Şirketimizin 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarına göre 2018 faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle dağıtılabilir dönem net karı oluşmadığı görülmüştür. Bu nedenle Şirket Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmak üzere kar payı dağıtılmaması yönünde teklifte bulunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir." Toplantı Başkanı okunan teklifi aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek kar dağıtımı yapılamamasına karar verildi.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756054Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı15/04/2019 0 % 88,96 % 0,0002 % 88,9563 Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > 2018 Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > 2018 Yoktur. 72 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756054İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal internet sitesi - Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Denetim Komitesi Tüzüğü Faaliyet raporu - Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal internet sitesi - Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Kurumsal Yönetim Komitesi Tüzüğü Faaliyet raporu - Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal internet sitesi - Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Kurumsal Yönetim Komitesi Tüzüğü Faaliyet raporu - Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal internet sitesi - Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Riskin Erken Saptanması Komitesi Tüzüğü Faaliyet raporu - Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal internet sitesi - Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Kurumsal Yönetim Komitesi Tüzüğü Faaliyet raporu - Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı2019 Yılında MLP CareKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > MLP Care Ücretlendirme PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler > Bağış ve Yardımlar, Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklara İlişkin BilgilerBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 4 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 75 % 50 4 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 67 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYoktur.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyesi yoktur.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıSürdürülebilirlik bölümünde Kalite Standartları başlığı altında bilgi verilmiştir.Yönetim kurulu başkanının adıMuharrem Ustaİcra başkanı / genel müdürün adıMuharrem UstaYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıİzahnamenin 15.9.1. numaralı maddesinde belirtilen Şirket’in pay sahipleri arasında akdedilmiş hissedarlar sözleşmesi uyarınca, Muharrem Usta’nın yönetim kurulu başkanı ve CEO olmasına ilişkin hüküm bulunmaktadır. Bunun dışında ek bir KAP duyurusu yapılmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca 25.01.2018 tarihinde onaylanmış olan İzahname'nin KAP duyurusu bağlantısı - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/655665Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800511Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıMevcut kadın yönetim kurulu üyelerini oranı %33 olduğu için internet sitesinde konuyla ilgili ek bilgi paylaşılmamıştır.Kadın üyelerin sayısı ve oranı6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'ndaki kadın üyelerin sayısı 1'i bağımsız olmak üzere 2'dir. Kadın üye oranı %33'tür.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıMuharrem Usta İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/12/2005 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)Seymur Tarı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/05/2014 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Haydar Sancak İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 06/02/2006 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)Hatice Hale Özsoy Bıyıklı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/05/2014 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Meral Kurdaş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 14/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762320 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Tayfun Bayazıt İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 14/05/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762320 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > MLP Care Tazminat PolitikasıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı190İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıDisiplin KomitesiŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriEtikihbar@mlpcare.com3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıŞirket çalışanları tarafından erişilebilir olan Kurul, Konsey, Komite El Kitabı’nda kurum içinde yetki ve sorumlulukları tanımlanmış bir çok komite bulunmaktadır. Gerek yöneticiler gerek çalışanlar görevleri gereği bu komitelerde görev alabilmektedirler.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıÇalışanların temsil edildiği yönetim organları aşağıdaki gibidir: -İcra (Üst Yönetim) Kurulu -Disiplin Kurulu -Akademik ve Etik Kurul -Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Kurulu -İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu -Kalite Konseyi (Yönetim Gözden Geçirme) -İlaç Yönetimi Komitesi -Transfüzyon Komitesi -Enfeksiyon Kontrol Komitesi -Hasta Güvenliği Komitesi -Değerlendirme ve Bakım Komitesi -Hasta Hakları ve Hasta Memnuniyeti Komitesi -Eğitim Komitesi -Tesis Güvenliği Komitesi -Radyasyon Güvenliği Komitesi3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit yönetici pozisyonları için yedekleme planları yıllık olarak hazırlanmakta olup, Yönetim Kuruluna sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiŞirket içi erişime açık olan İşe Alım, Terfi ve Tayin Prosedürlerimizde “Tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunmaya önem veririz. İş gücümüzdeki farklılıkları işimiz, çalışanlarımız, ekosistemimiz için bir zenginlik olarak görür ve destekleriz.” maddesi bulunmaktadır. İlgili madde İnternet sitemizde yayınlanan Faaliyet Raporu bölümünde de vurgulanmaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiŞirket için erişime açık olan Disiplin Prosedürümüzde “Çalışanlarımıza yönelik veya onlar arasında her türlü ayrımcılığa ve tacize karşı durur, bu konularda asla taviz vermeyiz.” maddesi bulunmaktadır. İlgili madde İnternet sitemizde yayınlanan Faaliyet Raporu bölümünde de vurgulanmaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > İş Etiği KoduKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerBasılı Faaliyet Raporunun Sürdürülebilirlik bölümünde Topluma Katkı başlığı altında bilgi verilmiştir.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerŞirketin Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında belirtilmiştir. Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > MLP Care Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasıİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen tüm bilgiler Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı ilişkileri > Bir Bakışta MLP Care > Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler - Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu Üyelerin bağımsızlık beyanları - Kurumsal Yönetim Bölümü > Bağımsızlık Beyanlarıb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığıc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslarıç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler > Diğerd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler > Diğere) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler > Diğerf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKarşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSürdürülebilirlikİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 96Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu Çalışma Esasları'nda net zaman belirtilmemekle birlikte Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıEsas Sözleşme'nin 14. Maddesi Yönetim Kurulu Toplantıları ve Toplantı ve Karar Nisapları ilgili bilgiyi açıklamaktadır. Esas Sözleşme'nin internet sitesindeki yeri: Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Kurumsal Yönetim Diğer Bilgiler > Esas SözleşmeÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Ancak bu durum hiçbir şekilde çıkar çatışmasına yol açmamış, yönetim kurulu üyesinin şirketteki görevini aksatmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur: Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulu4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıKurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıKomitelerin çalışma esasları 25 Ocak 2018'de KAP duyurusu yapılan İzahname'nin 17.3 bölümünde verilmiştir. KAP duyurusu balantısı: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/655665Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) - Tayfun Bayazıt Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Meral Kurdaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Tayfun Bayazıt Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Meral Kurdaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Hatice Hale Özsoy Bıyıklı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Deniz Can Yücel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Meral Kurdaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Tayfun Bayazıt Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Hatice Hale Özsoy Bıyıklı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824783BIST