***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇin Halk Cumhuriyeti'nde 2019 yılının son aylarında ortaya çıkarak, hızla dünyaya yayılan ve 11.03.2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Küresel Pandemi" olarak nitelendirilen Koronavirüs salgını ("COVID-19") ülkemizde ilk olarak 11.03.2020 tarihinde görülmüştür. 23.03.2020 tarihi itibari ile 1.529 kişiye COVID -19 tanısı konulmuş, maalesef 37 kişi bu virüse bağlı olarak hayatını kaybetmiştir.Grubumuz en başından beri pandemi ile mücadele konusunda üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmektedir. Bu kapsamda hastanelerimizde pandemi ile mücadeleye ilişkin tüm hazırlıklar yapılmış olup, tüm sağlık çalışanlarımız özveri ile bu mücadeleye destek vermek için hazırdır.Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 20.03.2020 tarih ve 14500235-403.99 sayılı "Pandemi Hastaneleri" konulu Genelge ile işbu desteğimizin boyutu daha da genişleyecektir. Zira işbu genelge ile özel hastanelerin de belli şartlarla "Pandemi Hastanesi" olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir. Buna göre bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler "Pandemi Hastanesi" olarak tanımlanmış ve bu hastanelerde COVID-19 hastalarının teşhis ve tedavilerinin yapılması için gerekli düzenlemelerin yapılması öngörülmüştür.Belirlenen kriterler ışığında, grubumuz bünyesinde bulunan yatak kapasitesinin %97'si, bu kriterleri sağlayarak "Pandemi Hastanesi" olarak sınıflandırılmıştır. Her ne kadar Genelge ile hastanelerin belli bir bölümünün pandemi için ayrılması gerekmekte ise de, gerek vakalardaki artış, gerek hasta ve çalışan sağlığını korumak için alınması gereken tedbirler düşünüldüğünde birçok hastanemizde pandemiye yönelik hizmetlerin artacağı öngörülmektedir.Tüm hastanelerimiz her türlü sağlık hizmeti için her zamanki gibi hazır olup, COVID-19 teşhisli hastalar için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde tedavi protokollerinin uygulanması konusunda gerekli kurullarımız kendi bünyemizde oluşturulmuş ve uygulamaya hazır durumdadır. COVID-19'un niteliği ve bulaş parametleri göz önüne alınarak çalışanlarımızın ve hastanelerimizin korunması konusunda dezenfektasyon çalışmaları başta olmak her türlü tedbir alınmıştır.Şirketimiz, pandemi ile mücadelede somut ve etkili olacağına inandığımız, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sağlık kuruluşları da dâhil olmak üzere birçok sektör için açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Genel Tebliği kapsamına alınmıştır.MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. olarak, ülkemiz ve vatandaşlarımızın pandemiden olabildiğince az etkilenmesini sağlamak adına, tüm gayretimizle mücadeleye katılacağımızın ve bu itibarla hastanelerimizde bulunan her türlü imkânı bu mücadele için seferber edeceğimiz konusunda elimizden gelen en iyi çabayı göstereceğimizin bilinmesini isteriz.Tüm yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831790BIST